«Штутгарт» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (26.11.2021)

В 13-м туре чемпионата Германии в гости к «Штутгарту» приедет «Майнц». Матч обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.
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2 : 1
завершен
26 ноября 2021, 22:30
пятница
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение именно гостям предстоящего поединка. На победу «Майнца» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.44. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.45, а победа «Штутгарта» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.82. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным, и предлагают ТМ 2.5 по 2.06. Ставка на «обе забьют» составляет 1.64.
Форма команд
«Майнц» выступает с переменным успехом в чемпионате, но уже несколько игр не знает поражений. Команда расположилась на восьмом месте и набрала 18 очков, что вполне удовлетворяет болельщиков. Тем не менее расслабляться еще очень рано, и коллективу придется дальше бороться за баллы турнирной таблицы в каждом поединке. В прошлой игре «Майнц» сыграл вничью с «Кельном» (1:1), а туром ранее разошелся миром и с «Боруссией» М (1:1).
«Штутгарт» находится в кризисе и имеет серию без побед в чемпионате. Команда опустилась уже на 16-е место и находится в зоне вылета. Тренерскому штабу следует срочно вносить изменения в тренировочный процесс, чтобы снова начать стабильно набирать очки и подняться выше по турнирной таблице. Также ситуацию осложняет большое количество травмированных игроков. Последние два матча в Бундеслиги «Штутгарт» проиграл «Боруссии» Д (1:2) и «Арминии» (0:1).
Информация для ставок
- «Штутгарт» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- Восемь последних поединков «Майнца» завершились исходом «обе забьют»
- «Штутгарт» забивал «Майнцу» в 13 последних матчах на своем поле
- Четыре из шести последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Штутгарт» давно не может победить, и в этом противостоянии набрать три очка также будет очень сложно. Предлагаем обратить внимание на тотал больше 2.5 мячей и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.82.