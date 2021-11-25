«Штутгарт» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (26.11.2021)

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25 ноября 2021, 19:18

В 13-м туре чемпионата Германии в гости к «Штутгарту» приедет «Майнц». Матч обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение именно гостям предстоящего поединка. На победу «Майнца» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.44. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.45, а победа «Штутгарта» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.82. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным, и предлагают ТМ 2.5 по 2.06. Ставка на «обе забьют» составляет 1.64.

Форма команд

«Майнц» выступает с переменным успехом в чемпионате, но уже несколько игр не знает поражений. Команда расположилась на восьмом месте и набрала 18 очков, что вполне удовлетворяет болельщиков. Тем не менее расслабляться еще очень рано, и коллективу придется дальше бороться за баллы турнирной таблицы в каждом поединке. В прошлой игре «Майнц» сыграл вничью с «Кельном» (1:1), а туром ранее разошелся миром и с «Боруссией» М (1:1).

«Штутгарт» находится в кризисе и имеет серию без побед в чемпионате. Команда опустилась уже на 16-е место и находится в зоне вылета. Тренерскому штабу следует срочно вносить изменения в тренировочный процесс, чтобы снова начать стабильно набирать очки и подняться выше по турнирной таблице. Также ситуацию осложняет большое количество травмированных игроков. Последние два матча в Бундеслиги «Штутгарт» проиграл «Боруссии» Д (1:2) и «Арминии» (0:1).

Информация для ставок

«Штутгарт» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Восемь последних поединков «Майнца» завершились исходом «обе забьют»

«Штутгарт» забивал «Майнцу» в 13 последних матчах на своем поле

Четыре из шести последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Штутгарт» давно не может победить, и в этом противостоянии набрать три очка также будет очень сложно. Предлагаем обратить внимание на тотал больше 2.5 мячей и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.82.