«Славия» – «Энергетик-БГУ». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (26.06.21)

В рамках 14-го тура чемпионата Беларуси «Славия» сыграет против «Энергетика-БГУ». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.
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сегодня, 18:45
Ставки букмекеров
В линии букмекерской конторы Фонбет опубликованы такие ставки на основные исходы в этой встрече: победа «Славии» идет по коэффициенту 2.55, ничья – 3.26, победа «Энергетика» — 2.60.
Форма команд
«Славия» находится в плохой форме. У команды нет побед в последних четырех турах. В этот период коллектив из Мозыря проиграл «Гомелю» (2:4), БАТЭ (0:3) и «Минску» (1:2), а также разделил очки в гостевой игре с «Неманом» (2:2).
«Энергетик-БГУ» неплохо себя проявил в последних турах чемпионата. В актив себе команда занесла три победы, которые поочередно были оформлены во встречах со «Слуцком» (1:0), «Динамо» Брест (1:0) и «Гомелем» (3:2).
Информация для ставок
• В 4 прошлых матчах «Славии» в чемпионате прошла ставка на ТБ (2,5)
• «Славия» пропускала минимум 2 гола в 4 последних играх Высшей лиги
• «Славия» не проигрывала в 6 прошлых домашних матчах против «Энергетика» во всех турнирах
Прогноз
Надежной обороной «Славия» и «Энергетик-БГУ» похвастаться не могут. Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.90 в БК Фонбет.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.73 на победу хозяев в матче «Дандолк» — «Дерри Сити».