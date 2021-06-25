«Славия» – «Энергетик-БГУ». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (26.06.21)

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вчера, 23:44

В рамках 14-го тура чемпионата Беларуси «Славия» сыграет против «Энергетика-БГУ». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет опубликованы такие ставки на основные исходы в этой встрече: победа «Славии» идет по коэффициенту 2.55, ничья – 3.26, победа «Энергетика» — 2.60.

Форма команд

«Славия» находится в плохой форме. У команды нет побед в последних четырех турах. В этот период коллектив из Мозыря проиграл «Гомелю» (2:4), БАТЭ (0:3) и «Минску» (1:2), а также разделил очки в гостевой игре с «Неманом» (2:2).

«Энергетик-БГУ» неплохо себя проявил в последних турах чемпионата. В актив себе команда занесла три победы, которые поочередно были оформлены во встречах со «Слуцком» (1:0), «Динамо» Брест (1:0) и «Гомелем» (3:2).

Информация для ставок

• В 4 прошлых матчах «Славии» в чемпионате прошла ставка на ТБ (2,5)

• «Славия» пропускала минимум 2 гола в 4 последних играх Высшей лиги

• «Славия» не проигрывала в 6 прошлых домашних матчах против «Энергетика» во всех турнирах

Прогноз

Надежной обороной «Славия» и «Энергетик-БГУ» похвастаться не могут. Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ (2,5) голов по коэффициенту 1.90 в БК Фонбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.73 на победу хозяев в матче «Дандолк» — «Дерри Сити».