ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыБеларусь. Высшая лига 2021

«Славия» – «Энергетик-БГУ». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (26.06.21)

вчера, 23:44

В рамках 14-го тура чемпионата Беларуси «Славия» сыграет против «Энергетика-БГУ». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.853.392.47
Мелбет 2.73 3.24 2.39

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет опубликованы такие ставки на основные исходы в этой встрече: победа «Славии» идет по коэффициенту 2.55, ничья – 3.26, победа «Энергетика» — 2.60.

Форма команд

«Славия» находится в плохой форме. У команды нет побед в последних четырех турах. В этот период коллектив из Мозыря проиграл «Гомелю» (2:4), БАТЭ (0:3) и «Минску» (1:2), а также разделил очки в гостевой игре с «Неманом» (2:2).

«Энергетик-БГУ» неплохо себя проявил в последних турах чемпионата. В актив себе команда занесла три победы, которые поочередно были оформлены во встречах со «Слуцком» (1:0), «Динамо» Брест (1:0) и «Гомелем» (3:2).

Информация для ставок

• В 4 прошлых матчах «Славии» в чемпионате прошла ставка на ТБ (2,5)
• «Славия» пропускала минимум 2 гола в 4 последних играх Высшей лиги
• «Славия» не проигрывала в 6 прошлых домашних матчах против «Энергетика» во всех турнирах

Прогноз

Надежной обороной «Славия» и «Энергетик-БГУ» похвастаться не могут. Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.90 в БК Фонбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.73 на победу хозяев в матче «Дандолк» — «Дерри Сити».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.40 1.98 1.85 1.55 2.46
Мелбет 1.92 1.80
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии18
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100