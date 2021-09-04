Словакия – Хорватия. Прогноз матча квалификации на чемпионат мира 2022 (04.09.2021)

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вчера, 17:22

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам пятый тур европейской квалификации на чемпионат мира. Словакия принимает на своем поле сборную Хорватии. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Хорватия. Команда играет гостевой поединок, а поставить на её победу можно по коэффициенту 2.02. Победа сборной Словакии оценивается по коэффициенту 3.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.18. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.73. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

В группе Хорватии очень интересная ситуация, ведь команда лидирует вместе с Россией, имея в активе по семь очков, а Словакия отстает только на один пункт. Предстоящий матч имеет ключевое значение для обеих сборных, ведь по результату этой встречи одна команда очень резко ухудшит свои шансы на выход из группы. Сборная Хорватии мало пропускает, поэтому Словакии придется постараться, чтобы реализовать свои шансы. В последнем матче Хорватия сыграла вничью с Россией (0:0), а ранее команда проиграла в дополнительное время Испании на Евро-2020 (3:5).

Словакия неплохо держится в группе лидеров, однако до конца квалификации еще много матчей и главная борьба только начинается. Коллектив имеет несколько лидеров, которые могут повести за собой команду, однако в матче с Хорватией придется играть от обороны, чтобы не получить молниеносные контратаки оппонента. В прошлой игре Словакия сыграла вничью со Словенией (1:1), а ранее команда была разгромлена Испанией (0:5) на Евро-2020.

Информация для ставок

Словакия выиграла две игры за последние десять матчей, а Хорватия одержала три победы

Хорватия выиграла четыре из пяти последних матчей против Словакии

Хорватия не может забить на выезде уже четыре матча подряд

Три из четырех последних матчей между сборными закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Хорватия является фаворитом этой встречи и постарается решить исход поединка еще в первом тайме. Предполагаем, что гостям удастся одолеть команду Словакии и увезти три выездных очка. Сделать ставку на победу сборной Хорватии можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.02.