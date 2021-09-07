Словакия — Кипр. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (07.09.2021)

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сегодня, 10:25

Сборная Словакии дома примет Кипр. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам. На победу Словакии принимают ставки по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Мелбет. Ничейный результат идет по коэффициенту 4.8, а сенсационная победа гостей принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 8.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9. Если кажется, что голов будет немного, то есть ставка ТМ 2.5 по такому же коэффициенту 1.9. Прогноз на «обе забьют» принимают по коэффициенту 2.2.

Форма команд

Словакия провела в этом месяце два матча квалификации на ЧМ -2022, но не смогла одержать ни одной победы, добыв всего один бал. Сначала команда расписала выездную ничью со Словенией (1:1), а затем проиграла дома Хорватии со счетом (0:1).

Кипр — слабейшая сборная этой группы, поэтому заслуженно занимает последнее место. Коллектив также провел два поединка, но в отличие от своих соперников, не смог даже зацепиться за ничью, дважды в сухую проиграв сначала Мальте на выезде (0:3), а затем и России дома (0:2).

Информация для ставок

• Словакия выиграла всего один из семи последних поединков

• Проигрышная серия Кипра составляет четыре игры

• Последняя очная встреча закончилась нулевой ничьей

Прогноз

Предлагаем взять победу Словакии + ТМ 3.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.0.