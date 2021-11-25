«Слован» — ПАОК. Прогноз на матч Лиги конференций (25.11.2021)

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25 ноября 2021, 15:10

Пятый тур групповой стадии Лиги конференций подарит нам интересное противостояние словацкого «Слована» и греческого ПАОКа. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры в этой игре не определили и дают практически равные коэффициенты на оба клуба. Поставить на победу «Слована» можно по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Мелбет. Поверить в успех ПАОКа предлагают по коэффициенту 2.47. В случае ничейного результата зайдет коэффициенту 3.55.

Форма команд

«Слован» находится в невероятной форме и продолжает побеждать, продлевая свою невероятную серию. В национальном чемпионате команда идет на первом месте с уверенным отрывом от преследователей, а в Лиге конференций занимает второе место с семью очками и претендует на выход в плей-офф. В минувших матчах был дважды обыгран гибралтарский «Линкольн» (4:1) и (2:0).

ПАОК немного штормит, команда чередует победы с поражениями и не радует своих фанатов стабильностью. В прошедших турах ЛК команда сражалась с «Копенгагеном» и обменялась с ним выездными победами с одинаковым счетом (2:1). Греческий коллектив также набрал семь очков и претендует на следующий раунд турнира.

Информация для ставок

• Победная серия «Слована» насчитывает 10 поединков

• ПАОК проиграл трижды в крайних пяти матчах

• «Слован» не пропускает дома в трех играх кряду

Прогноз

В этой игре мы увидим игру равных по классу команд. Предлагаем поверить в голы и сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.