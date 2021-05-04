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«Сочи» — «Ротор». Прогноз на матч РПЛ (7.05.2021)

вчера, 10:22

«Сочи» примет «Ротор» в рамках очередного тура РПЛ. Этот поединок запланирован на 7 мая 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.444.448.40
Лига Ставок 1.47 4.50 7.20
Мелбет 1.50 4.58 7.50
1XBET 1.50 4.58 7.50

Ставки букмекеров

В этом поединке можно поставить на победу «Сочи» по коэффициенту 1.43. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 4.70. Также можно поставить на победу гостей по 8.10.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Сочи» занимает пятую строчку в турнирной таблице. В активе этого клуба 49 очков. Команда выиграла 14 поединков, семь раз играла вничью и проиграла в тех же семи играх. Клуб забил 47 голов и пропустил 32 мяча. В последних играх «Сочи» очень хорош и часто побеждает. Команда опасна и может забить много голов такому клубу.

«Ротор» набрал 21 балл и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба пять побед, шесть ничьих и 17 поражений. Клуб забил 13 мячей и пропустил 49 голов. В последних играх «Ротор» очень плох, но несмотря на это, у команды была одна победа, что заслуживает уважения. «Ротор» покинет РПЛ по итогам нынешнего сезона, если не сможет победить в оставшихся поединках, начать нужно уже с матча против «Сочи».

Информация для ставок

● «Ротор» выиграл всего один матч из последних пяти
● У «Ротора» 13 пропущенных мячей в последних пяти играх
● «Сочи» победил в трех играх кряду

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на победу «Сочи» и ТМ 2.5 по коэффициенту 3.30.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Спарта» — «Витесс».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.46 1.95 1.93 1.51 2.67
Лига Ставок 2.75 1.46 1.90 1.91 1.50 2.60
Мелбет 1.99 1.95
1XBET 2.79 1.44 1.99 1.95 1.52 2.53
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sv_1969
sv_1969
вчера в 10:31
У Сочи больше шансов
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