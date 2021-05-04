«Сочи» — «Ротор». Прогноз на матч РПЛ (7.05.2021)

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вчера, 10:22

«Сочи» примет «Ротор» в рамках очередного тура РПЛ . Этот поединок запланирован на 7 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

В этом поединке можно поставить на победу «Сочи» по коэффициенту 1.43. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 4.70. Также можно поставить на победу гостей по 8.10.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Сочи» занимает пятую строчку в турнирной таблице. В активе этого клуба 49 очков. Команда выиграла 14 поединков, семь раз играла вничью и проиграла в тех же семи играх. Клуб забил 47 голов и пропустил 32 мяча. В последних играх «Сочи» очень хорош и часто побеждает. Команда опасна и может забить много голов такому клубу.

«Ротор» набрал 21 балл и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба пять побед, шесть ничьих и 17 поражений. Клуб забил 13 мячей и пропустил 49 голов. В последних играх «Ротор» очень плох, но несмотря на это, у команды была одна победа, что заслуживает уважения. «Ротор» покинет РПЛ по итогам нынешнего сезона, если не сможет победить в оставшихся поединках, начать нужно уже с матча против «Сочи».

Информация для ставок

● «Ротор» выиграл всего один матч из последних пяти

● У «Ротора» 13 пропущенных мячей в последних пяти играх

● «Сочи» победил в трех играх кряду

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на победу «Сочи» и ТМ 2.5 по коэффициенту 3.30.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Спарта» — «Витесс».