«Спартак» — «Легия». Прогноз на матч Лиги Европы (15.09.2021)

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вчера, 10:42

Следом за Лигой чемпионов стартует и второй по престижности еврокубковый турнир под названием Лига Европы. В первом матче нового сезона нас ждет встреча «Спартака» и «Легии». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу московского клуба можно по коэффициенту 1.88. Победа «Легии» оценивается по коэффициенту 4.17, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.76.

С тоталом все сложнее и котировки на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 оказались равны. Сделать прогноз на оба варианта можно по коэффициенту 1.89. Обмен голами в этом матче вполне реален. Взять «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Спартак» вторым после «Зенита» стартует в еврокубках. В первом туре в Москву пожалуют гости из Польши. К этому матчу коллектив подходит в хорошем состоянии и настроении, ведь в последнем туре чемпионата России «Спартак» уверенно обыграл «Химки» со счетом (3:1).

«Легия» свои матчи чемпионата провела крайне неудачно и в последних двух турах на выезде уступила сначала «Висле», а затем и «Шленску» с одинаковым счетом (0:1). Прерывать неприятную серию придется в еврокубковой встрече. Польский коллектив готовится дать бой своему сопернику.

Информация для ставок

«Спартак» выиграл два из семи последних матчей

«Легия» проиграла два матча кряду и одержала всего одну победу в крайних четырех играх

Последние очные встречи состоялись ровно 10 лет назад и завершились ТБшными результатами (2:2) и (3:2) в пользу московского коллектива

Пять из семи последних поединков «Легии» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Спартак» является фаворитом игры и постарается всеми силами доказать это на футбольном поле. «Легия» — не мальчики для битья и также будут пытаться навязывать свой футбол и бороться за результат. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.78.