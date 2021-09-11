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«Специа» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.09.2021)

11 сентября 2021, 23:42

3-й тур чемпионата Италии в самом разгаре. В очередном поединке мы увидим сражение «Специи» и «Удинезе». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Италия. Серия А 2021/2022
Специа
Удинезе
0 : 1
завершен
12 сентября 2021, 16:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.203.532.35
Фонбет 3.20 3.40 2.25
Мелбет 3.90 3.48 2.05
1XBET 3.30 3.56 2.31
BetBoom 3.30 3.56 2.20

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 3.14 на победу «Специи». В случае победы «Удинезе» зайдет коэффициент 2.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.54.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.89. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять также за 1.89. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Специа» в прошлом туре побывала в Риме и была безжалостно разгромлена «Лацио». Старт игры оказался удачным, удалось открыть счет, но удержать преимущество не получилось. Итоговый счет (1:6) вполне отображает все то, что происходило на поле. Туром ранее коллектив также побывал на выезде, где расписал голевую ничью с «Кальяри» (2:2).

«Удинезе» на старте Серии А выглядит достаточно уверенно и смог в двух матчах набрать четыре очка. В первом туре команда дома принимала «Ювентус» и отобрала очки у гранда, ничья (2:2). Далее последовала игра с «Венецией», которая была разгромлена со счетом (3:0).

Информация для ставок

  • «Специа» выиграла всего два из одиннадцати последних поединков
  • Беспроигрышная серия «Удинезе» составляет пять матчей (четыре победы + ничья)
  • Семь крайних матчей с участием «Специи» завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»
  • Последняя очная встреча завершилась победой «Удинезе» (1:0)

Прогноз

«Удинезе» на ходу и набрал отличную форму. Команда выглядит сбалансированной и уверенной в своих силах. Выезд всегда добавляет сложностей, но смеем предположить, что «Удинезе» забьет несколько мячей и сможет зацепиться за очки в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Удинезе» по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.43 2.01 1.89 1.56 2.57
Мелбет 2.17 1.77
1XBET 1.19 5.01
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