«Специа» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.09.2021)

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11 сентября 2021, 23:42

3-й тур чемпионата Италии в самом разгаре. В очередном поединке мы увидим сражение «Специи» и «Удинезе». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 3.14 на победу «Специи». В случае победы «Удинезе» зайдет коэффициент 2.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.54.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.89. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять также за 1.89. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Специа» в прошлом туре побывала в Риме и была безжалостно разгромлена «Лацио». Старт игры оказался удачным, удалось открыть счет, но удержать преимущество не получилось. Итоговый счет (1:6) вполне отображает все то, что происходило на поле. Туром ранее коллектив также побывал на выезде, где расписал голевую ничью с «Кальяри» (2:2).

«Удинезе» на старте Серии А выглядит достаточно уверенно и смог в двух матчах набрать четыре очка. В первом туре команда дома принимала «Ювентус» и отобрала очки у гранда, ничья (2:2). Далее последовала игра с «Венецией», которая была разгромлена со счетом (3:0).

Информация для ставок

«Специа» выиграла всего два из одиннадцати последних поединков

Беспроигрышная серия «Удинезе» составляет пять матчей (четыре победы + ничья)

Семь крайних матчей с участием «Специи» завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» Последняя очная встреча завершилась победой «Удинезе» (1:0)

Прогноз

«Удинезе» на ходу и набрал отличную форму. Команда выглядит сбалансированной и уверенной в своих силах. Выезд всегда добавляет сложностей, но смеем предположить, что «Удинезе» забьет несколько мячей и сможет зацепиться за очки в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Удинезе» по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет.