«Спортинг» — «Витория»: прогноз на матч португальского чемпионата (20.03.2021)

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вчера, 17:44

«Спортинг» сыграет против «Витории» в рамках очередного тура португальской Примейры. Этот поединок запланирован на 20 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

«Спортинг» проводит великолепный сезон, клуб имеет длительную серию без поражений, команда является фаворитом матча. На победу команды из Лиссабона можно поставить по коэффициенту 1.50. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по 4.00, а на победу «Витории» по 7.80.

Форма команд

«Спортинг» расположился на первой строчке в турнирной таблице и набрал 61 пункт. У ближайшего преследователя в лице «Порту» — 51 пункт. «Спортинг» выиграл 19 поединков, четыре раза играл вничью и ни разу не проиграл в нынешнем сезоне. Команда забила 45 голов и пропустила 11 мячей. «Спортинг» — абсолютный лидер и фаворит сезона в Примейре.

«Витория» находится на шестой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 35 пунктов. В нынешнем сезоне «Витория» выиграла десять матчей, пять раз играла вничью и проиграла в восьми поединках. Клуб забил 29 голов и пропустил 29 мячей. В последних поединках у команды все очень плохо, команда часто проигрывает или играет вничью, победы для «Витории» стали большой редкостью.

Информация для ставок

● «Спортинг» не проигрывает 23 матча кряду в Примейре

● «Витория» не смогла победить в четырех матчах из последних пяти

● «Спортинг» пропустил всего один мяч за последние пять игр

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что только «Спортинг» забьет по коэффициенту 2.25. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Спортинга» с разницей в один мяч по коэффициенту 3.40.

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