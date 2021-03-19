«Спортинг» — «Витория»: прогноз на матч португальского чемпионата (20.03.2021)

«Спортинг» сыграет против «Витории» в рамках очередного тура португальской Примейры. Этот поединок запланирован на 20 марта 2021 года.
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сегодня, 23:30
Ставки букмекеров
«Спортинг» проводит великолепный сезон, клуб имеет длительную серию без поражений, команда является фаворитом матча. На победу команды из Лиссабона можно поставить по коэффициенту 1.50. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по 4.00, а на победу «Витории» по 7.80.
Форма команд
«Спортинг» расположился на первой строчке в турнирной таблице и набрал 61 пункт. У ближайшего преследователя в лице «Порту» — 51 пункт. «Спортинг» выиграл 19 поединков, четыре раза играл вничью и ни разу не проиграл в нынешнем сезоне. Команда забила 45 голов и пропустила 11 мячей. «Спортинг» — абсолютный лидер и фаворит сезона в Примейре.
«Витория» находится на шестой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 35 пунктов. В нынешнем сезоне «Витория» выиграла десять матчей, пять раз играла вничью и проиграла в восьми поединках. Клуб забил 29 голов и пропустил 29 мячей. В последних поединках у команды все очень плохо, команда часто проигрывает или играет вничью, победы для «Витории» стали большой редкостью.
Информация для ставок
● «Спортинг» не проигрывает 23 матча кряду в Примейре
● «Витория» не смогла победить в четырех матчах из последних пяти
● «Спортинг» пропустил всего один мяч за последние пять игр
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что только «Спортинг» забьет по коэффициенту 2.25. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Спортинга» с разницей в один мяч по коэффициенту 3.40.
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