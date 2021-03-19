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«Спортинг» — «Витория»: прогноз на матч португальского чемпионата (20.03.2021)

вчера, 17:44

«Спортинг» сыграет против «Витории» в рамках очередного тура португальской Примейры. Этот поединок запланирован на 20 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.543.997.49
Лига Ставок 1.56 3.90 6.20
Фонбет 1.50 4.00 7.80
Pin-Up.ru 1.50 3.90 7.10

Ставки букмекеров

«Спортинг» проводит великолепный сезон, клуб имеет длительную серию без поражений, команда является фаворитом матча. На победу команды из Лиссабона можно поставить по коэффициенту 1.50. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по 4.00, а на победу «Витории» по 7.80.

Форма команд

«Спортинг» расположился на первой строчке в турнирной таблице и набрал 61 пункт. У ближайшего преследователя в лице «Порту» — 51 пункт. «Спортинг» выиграл 19 поединков, четыре раза играл вничью и ни разу не проиграл в нынешнем сезоне. Команда забила 45 голов и пропустила 11 мячей. «Спортинг» — абсолютный лидер и фаворит сезона в Примейре.

«Витория» находится на шестой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 35 пунктов. В нынешнем сезоне «Витория» выиграла десять матчей, пять раз играла вничью и проиграла в восьми поединках. Клуб забил 29 голов и пропустил 29 мячей. В последних поединках у команды все очень плохо, команда часто проигрывает или играет вничью, победы для «Витории» стали большой редкостью.

Информация для ставок

● «Спортинг» не проигрывает 23 матча кряду в Примейре
● «Витория» не смогла победить в четырех матчах из последних пяти
● «Спортинг» пропустил всего один мяч за последние пять игр

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что только «Спортинг» забьет по коэффициенту 2.25. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Спортинга» с разницей в один мяч по коэффициенту 3.40.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Майнц».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.59 1.76 2.14
Лига Ставок 2.37 1.54 1.72 2.04
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shlomo
shlomo
вчера в 17:49
Хозяева выиграют...
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