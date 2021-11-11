ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыОтбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ

США – Мексика. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (13.11.2021)

11 ноября 2021, 16:31

Национальные сборные США и Мексики проведут очную встречу в рамках очередного тура квалификации ЧМ-2022. Представляем анализ ставок букмекеров и прогноз на матч.

Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
США
Мексика
2 : 0
завершен
13 ноября 2021, 05:00
суббота
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворита в данном противостоянии букмекеры не определяют. Ставки на победу сборной США в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 2.91, ничья – 3.13, а победа Мексики оценивается в 2.60.

При этом аналитики убеждены, что команды сыграют в низовом формате. Заключить пари на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.55, ТБ(2,5) – 2.60.

Форма команд

Встречаются лидеры турнирной таблицы квалификации чемпионата мира. У сборной Мексики 14 очков и первая строчка в рейтинге, а национальная команда США идет второй в списке, набрав 11 баллов.

Мексиканцы в текущем отборе еще не знают горечи поражений. Команда взяла четыре победы и две ничьих, пропустив за шесть туров только два гола. А в предыдущем туре «трехцветные» нанесли гостевое поражение Сальвадору (2:0).

Сборная США в текущем отборе уже отметилась поражением, неудачно сыграв на поле Панамы (0:1). Но затем американцы реабилитировались в домашней встрече против Коста-Рики (2:1), не позволив канадцам перехватить вторую позицию в общем зачете.

Информация для ставок

  • Сборная США не проигрывала в 15 последних домашних матчах
  • У Мексики нет поражений в 6 последних выездных играх во всех турнирах
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) голов в 3 из 5 предыдущих очных встреч на поле США

Прогноз

Встреча лидеров квалификации в зоне Северной и Центральной Америки обещает быть упорной. При этом сборные США и Мексики стабильно забивают в текущем отборе, поэтому мы предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Мелбет идет по коэффициенту 2.00.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.81 1.56 2.51 1.25 4.12
Мелбет 1.54 2.57
1XBET 1.12 6.73
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
Gahi
Gahi
12 ноября в 00:58
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
11 ноября в 16:39
Игра на три результата
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100