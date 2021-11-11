США – Мексика. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (13.11.2021)

Национальные сборные США и Мексики проведут очную встречу в рамках очередного тура квалификации ЧМ-2022. Представляем анализ ставок букмекеров и прогноз на матч.
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2 : 0
завершен
13 ноября 2021, 05:00
суббота
Ставки букмекеров
Фаворита в данном противостоянии букмекеры не определяют. Ставки на победу сборной США в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 2.91, ничья – 3.13, а победа Мексики оценивается в 2.60.
При этом аналитики убеждены, что команды сыграют в низовом формате. Заключить пари на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.55, ТБ(2,5) – 2.60.
Форма команд
Встречаются лидеры турнирной таблицы квалификации чемпионата мира. У сборной Мексики 14 очков и первая строчка в рейтинге, а национальная команда США идет второй в списке, набрав 11 баллов.
Мексиканцы в текущем отборе еще не знают горечи поражений. Команда взяла четыре победы и две ничьих, пропустив за шесть туров только два гола. А в предыдущем туре «трехцветные» нанесли гостевое поражение Сальвадору (2:0).
Сборная США в текущем отборе уже отметилась поражением, неудачно сыграв на поле Панамы (0:1). Но затем американцы реабилитировались в домашней встрече против Коста-Рики (2:1), не позволив канадцам перехватить вторую позицию в общем зачете.
Информация для ставок
- Сборная США не проигрывала в 15 последних домашних матчах
- У Мексики нет поражений в 6 последних выездных играх во всех турнирах
- Команды сыграли на ТБ(2,5) голов в 3 из 5 предыдущих очных встреч на поле США
Прогноз
Встреча лидеров квалификации в зоне Северной и Центральной Америки обещает быть упорной. При этом сборные США и Мексики стабильно забивают в текущем отборе, поэтому мы предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Мелбет идет по коэффициенту 2.00.