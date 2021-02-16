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«Сток Сити» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (16.02.2021)

сегодня, 00:27

Увлекательный поединок двух крепких команд подарит нам 30-й тур Чемпионшипа. «Сток Сити» ждет в гости «Шеффилд Уэнсдей». Встреча состоится 16 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.183.213.88
Fonbet 2.10 3.20 3.85
Лига ставок 2.10 3.05 3.75
Pin-up 2.10 3.05 3.75

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сток Сити». Команда играет дома, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.08. Победа «Шеффилд Уэнсдей» оценивается в 3.90, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.50. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.53. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.11.

Форма команд

«Сток Сити» занимает 10-е место в турнирной таблице и считается крепким середняком второй по силе лиги Англии. В последнее время коллектив показывает неудовлетворительные результаты и не может достичь побед в серии матчей. В прошлом туре «Сток Сити» крупно проиграл на выезде «Норвичу» (1:4), а немного ранее сыграл вничью с «Редингом» (0:0).

«Шеффилд Уэнсдей» находится в зоне вылета, а в активе команды 28 очков. Команда была оштрафована федерацией на 6 очков, но в последних играх показывает добротный футбол и добивается результатов. Если «Шеффилд Уэнсдей» продолжит свой успешный отрезок в чемпионате, то проблем с понижением в классе у клуба возникнуть не должно. В прошлом туре команда обыграла «Уикомб Уондерерс» (2:0), а до этого проиграла «Миллуоллу» (1:4).

Информация для ставок

  • «Сток Сити» не побеждает уже одиннадцать матчей подряд во всех турнирах
  • «Шеффилд Уэнсдей» выиграл шесть из десяти последних матчей
  • В последних трех встречах из четырех между командами был зафиксирован исход тотал меньше 2,5 мячей
  • «Шеффилд Уэнсдей» не может обыграть «Сток Сити» на выезде уже три матча подряд

Прогноз

«Шеффилд Уэнсдей» находится в лучшей форме, чем их нынешние соперники, несмотря на турнирное положение. Предположим, что и в этом матче команда сможет добиться положительного для себя результата. Сделать ставку на то, что «Шеффилд Уэнсдей» не проиграет (Х2), можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Лутон Таун» — «Кардифф Сити».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.183.213.88
Fonbet 2.10 3.20 3.85
Лига ставок 2.10 3.05 3.75
Pin-up 2.10 3.05 3.75
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