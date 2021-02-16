«Сток Сити» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (16.02.2021)

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сегодня, 00:27

Увлекательный поединок двух крепких команд подарит нам 30-й тур Чемпионшипа. «Сток Сити» ждет в гости «Шеффилд Уэнсдей». Встреча состоится 16 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сток Сити». Команда играет дома, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.08. Победа «Шеффилд Уэнсдей» оценивается в 3.90, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.50. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.53. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.11.

Форма команд

«Сток Сити» занимает 10-е место в турнирной таблице и считается крепким середняком второй по силе лиги Англии. В последнее время коллектив показывает неудовлетворительные результаты и не может достичь побед в серии матчей. В прошлом туре «Сток Сити» крупно проиграл на выезде «Норвичу» (1:4), а немного ранее сыграл вничью с «Редингом» (0:0).

«Шеффилд Уэнсдей» находится в зоне вылета, а в активе команды 28 очков. Команда была оштрафована федерацией на 6 очков, но в последних играх показывает добротный футбол и добивается результатов. Если «Шеффилд Уэнсдей» продолжит свой успешный отрезок в чемпионате, то проблем с понижением в классе у клуба возникнуть не должно. В прошлом туре команда обыграла «Уикомб Уондерерс» (2:0), а до этого проиграла «Миллуоллу» (1:4).

Информация для ставок

«Сток Сити» не побеждает уже одиннадцать матчей подряд во всех турнирах

«Шеффилд Уэнсдей» выиграл шесть из десяти последних матчей

В последних трех встречах из четырех между командами был зафиксирован исход тотал меньше 2,5 мячей

«Шеффилд Уэнсдей» не может обыграть «Сток Сити» на выезде уже три матча подряд

Прогноз

«Шеффилд Уэнсдей» находится в лучшей форме, чем их нынешние соперники, несмотря на турнирное положение. Предположим, что и в этом матче команда сможет добиться положительного для себя результата. Сделать ставку на то, что «Шеффилд Уэнсдей» не проиграет (Х2), можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75.

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