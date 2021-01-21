«Сток Сити» — «Уотфорд»: прогноз на матч Чемпионшипа (22.01.2021)

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21 января 2021, 16:08

22 января «Уотфорд» приезжает в гости к «Сток Сити».

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния букмекеры называют «Уотфорд». На победу гостей рекомендуют ставить с коэффициентом 2,42. Победу «Сток Сити» оценили в 3,25. Ничейный исход — также является актуальной ставкой, можно поставить с коэффициентом 3,75.

Форма команд

«Сток Сити» находится на седьмой строчке и имеет в активе 37 пунктов. До топ-6 всего четыре балла. Команда из топ-6 может попасть в АПЛ , но если говорить о местах с третьего по шестое, то попасть в АПЛ можно только через стыковые матчи. Свой последний поединок «Сток Сити» сыграл вничью с «Ротерхэмом» со счетом 3:3.

«Уотфорд» находится на третьей строчке в таблице и имеет в активе 43 балла. Команда рвется в АПЛ и сделает все, чтобы вернуться обратно. Свой последний матч клуб выиграл со счетом 1:0 у «Барнсли». В случае победы у «Уотфорда» есть шансы сравняться по очкам с «Суонси».

Информация для ставок

● «Сток Сити» не выиграл ни одного из последних пяти матчей

● У «Уотфорда» три победы в последних пяти матчах

● «Уотфорд» — одна из лучших команд Чемпионшипа по пропущенным мячам (17)

Прогноз

Букмекер БК Мелбет рекомендует поставить на победу «Уотфорда» с преимуществом в один гол с коэффициентом 3,94. Это идеальный вариант, особенно учитывая то, как играет «Уотфорд» в нынешнем сезоне. У команды отличная оборона, но атака не такая выдающаяся. У «Сток Сити» проблемы и с тем, и с другим.