«Страсбур» — «Монако». Прогноз на матч чемпионата Франции (03.03.2021)

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сегодня, 02:59

«Монако» сыграет против «Страсбура» в рамках очередного тура Лиги 1. Предлагаем прогноз и обзор линии, которую выставили букмекеры на этот матч.

Ставки букмекеров

Самый вероятный исход этого поединка – победа «Монако». Сделать ставку с таким условием букмекерская компания Бетсити предлагает по коэффициенту 1.93. Шансы на успех «Страсбура» оцениваются в 4.18, ничья доступна с котировкой 3.86.

На результативность встречи букмекер предложил такие ставки: тотал больше 2,5 голов – 1.93, меньше – 2.01.

Форма команд

В текущем розыгрыше Лиги 1 «Страсбур» одержал восемь побед и шесть раз сыграл вничью. Эти результаты принесли команде 30 очков и 15-е промежуточное место в турнирной таблице. Зону прямого вылета клуб опережает на шесть баллов. В трех прошлых турах чемпионата «Страсбур» не проигрывал. После гостевой виктории над «Метцем» (2:1) команда поделила очки с «Анже» (0:0) и «Лиллем» (1:1).

«Монако» вплотную приблизился к первой тройке французского чемпионата. Команда Нико Ковача 21 февраля неожиданно победила в гостях ПСЖ (2:0), а в прошлом туре дожала на домашней арене «Брест» (2:0). От зоны Лиги чемпионов монегаски отстают на один балл, который можно отыграть при первой осечке «Лиона».

Информация для ставок

«Страсбур» набрал 8 очков в 5 последних домашних матчах

Победная серия «Монако» в гостях насчитывает семь поединков кряду

Прогноз

«Страсбур» удивил в прошлом туре, но «Лилль» отвратительно сыграл в атаке. Сегодня хозяевам будет противостоять более агрессивный соперник, который приедет брать три очка в оптимальном составе. Предлагаем поставить на победу «Монако», который превосходит своего оппонента в классе.