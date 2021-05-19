«Тенерифе» — «Мальорка». Прогноз на матч Сегунды (19.05.2021)

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вчера, 11:28

«Тенерифе» играет с «Мальоркой» в рамках очередного тура испанской Сегунды.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Мальорка». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.85. Еще одна актуальная ставка — победа «Тенерифе» по 4.90.

Форма команд

«Тенерифе» набрал 50 пунктов. В активе этого клуба 13 побед, 11 ничьих и 15 поражений. Клуб забил 33 гола и пропустил 32 мяча. «Тенерифе» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В последних поединках команда играет очень плохо. «Тенерифе» регулярно теряет очки, однако клуб смог сохранить прописку в Сегунде на следующий сезон. Этот клуб будет играть в свое удовольствие, как и его соперник.

«Мальорка» набрала 75 пунктов и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Клуб выиграл 22 матча, девять раз играл вничью и проиграл в восьми поединках. Команда забила 49 голов и пропустила 25 мячей. В последних играх «Мальорка» выглядит неплохо, но может и лучше. На этот сезон у команды задач нет, она уже одной ногой в Примере.

Информация для ставок

● «Мальорка» не проигрывает в трех матча кряду

● «Тенерифе» выиграл один матч из последних пяти

● «Мальорка» забила пять голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 2.40. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.85.

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