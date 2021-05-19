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«Тенерифе» — «Мальорка». Прогноз на матч Сегунды (19.05.2021)

вчера, 11:28

«Тенерифе» играет с «Мальоркой» в рамках очередного тура испанской Сегунды.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.282.812.20
Лига Ставок 2.65 2.85 3.00
Мелбет 2.58 2.84 3.14
1XBET 2.76 2.80 2.84
BetBoom 2.72 2.72 3.00

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Мальорка». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.85. Еще одна актуальная ставка — победа «Тенерифе» по 4.90.

Форма команд

«Тенерифе» набрал 50 пунктов. В активе этого клуба 13 побед, 11 ничьих и 15 поражений. Клуб забил 33 гола и пропустил 32 мяча. «Тенерифе» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В последних поединках команда играет очень плохо. «Тенерифе» регулярно теряет очки, однако клуб смог сохранить прописку в Сегунде на следующий сезон. Этот клуб будет играть в свое удовольствие, как и его соперник.

«Мальорка» набрала 75 пунктов и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Клуб выиграл 22 матча, девять раз играл вничью и проиграл в восьми поединках. Команда забила 49 голов и пропустила 25 мячей. В последних играх «Мальорка» выглядит неплохо, но может и лучше. На этот сезон у команды задач нет, она уже одной ногой в Примере.

Информация для ставок

● «Мальорка» не проигрывает в трех матча кряду
● «Тенерифе» выиграл один матч из последних пяти
● «Мальорка» забила пять голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 2.40. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.85.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Спортинг» — «Маритиму».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.71 2.20 1.42 2.96
Лига Ставок 1.84 1.90 1.47 2.55
Мелбет 1.45 2.74
1XBET 1.07 7.94
BetBoom 1.77 1.98 1.45 2.62 1.21 4.10
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 11:49
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Мальорка»
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