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«Тенерифе» — «Понферрадина». Прогноз на матч испанской Сегунды (13.02.2021)

сегодня, 16:47

13 февраля 2021 года «Тенерифе» принимает на своем поле «Понферрадину». Этот матч состоится в рамках 25-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.052.954.82
Fonbet 2.02 3.00 4.40
Мелбет 2.06 2.99 4.34
Лига ставок 1.99 2.95 4.40
Pin-up 2.00 2.95 4.40

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этого матча будет «Тенерифе» — коэффициент на их победу составил 2.05. Также можно поставить на ничью по коэффициенту 2.95. Победу «Понферрадины» оценивают в 4.40.

Форма команд

«Тенерифе» находится на 14-й позиции в турнирной таблице Сегунды. В нынешнем сезоне у клуба 30 баллов в активе и 8 побед. Это не лучший сезон для «Тенерифе», но команда вряд ли вылетит в низший дивизион, ее задача почти выполнена. Клуб забил 21 гол и пропустил 23. Свой последний поединок хозяева поля выиграли, тем самым прервав короткую серию матчей без побед.

«Понферрадина» находится на седьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 37 пунктов. Команда в нынешнем сезоне прыгнула выше головы и имеет все шансы на то, чтобы сражаться в плей-офф за выход в Примеру. «Понфе» забил 26 голов и столько же пропустил.

Информация для ставок

  • «Тенерифе» выиграл пять матчей из двенадцати на своем поле
  • «Понферрадина» пропускала в четырех из последних пяти гостевых матчей
  • «Тенерифе» выиграл три матча из последних пяти

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку «обе забьют» по коэффициенту 2.25.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Мирандес» — «Жирона».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.052.954.82
Fonbet 2.02 3.00 4.40
Мелбет 2.06 2.99 4.34
Лига ставок 1.99 2.95 4.40
Pin-up 2.00 2.95 4.40
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shlomo
shlomo
сегодня в 16:56
Хозяева не проиграют, но борьба будет серьезная...
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