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«Тироль» — «Адмира». Прогноз на матч чемпионата Австрии (24.07.21)

вчера, 22:25

«Тироль» и «Адмира» проведут очную встречу в рамках первого тура чемпионата Австрии. Вашему вниманию прогноз с обзором ставок букмекерских контор на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры симпатизируют домашней команде. Поставить на победу «Тироля» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.77. Шансы «Адмиры» одержать викторию оцениваются в 4.40. Заключить пари на то, что соперники сыграют вничью, контора предлагает по котировке 3.90.

Также аналитики Фонбет считают, что команды суммарно забьют минимум три гола. Ставки на ТБ (2,5) идут по коэффициенту 1.83, ТМ (2,5) – 2.08.

Форма команд

Новый сезон «Тироль» начал с успешных выступлений в Кубке Австрии. На стадии 1/32 финала команда разгромила в гостях «Леобендорф» со счетом 3:0, уверенно шагнув в следующий этап соревнований.

Прошлый розыгрыш Бундеслиги «Тироль» завершал в ТОП-6.

«Адмира» тоже стартовала в новой кампании с убедительной победы в кубковых соревнованиях. В гостевой игре против «Нойзидля» команда отправила в ворота соперника четыре безответных гола, подтвердив преимущество в классе над оппонентом.

Что касается успехов «Адмиры» в прошлом розыгрыше чемпионата, то они оставляют желать лучшего. Команда на финише сезона выступала в группе вылета, где ей удалось избежать понижения в классе.

Информация для ставок

• «Тироль» пропускал минимум два гола в 9 последних матчах Бундеслиги
• В 7 прошлых матчах «Тироля» в чемпионате прошла ставка на ТБ (2,5)
• «Адмира» не побеждала «Тироль» в 5 предыдущих очных встречах – 2 поражения и 3 ничьи

Прогноз

Обе команды почувствовали игровой ритм в кубковых поединках, где они добились убедительных побед над скромными соперниками. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на ТБ (2,5) голов по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход матча Российской Премьер-Лиги.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.80 1.60 2.39
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