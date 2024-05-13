«Балтика» — «Спартак». Прогноз на матч кубка России. (14.05.2024)

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вчера, 14:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Балтики» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Балтика» с самого начала успешно выступала в кубке России и добилась финала пути регионов, где на своем поле сыграет со «Спартаком». Тем не менее, у клуба из Калининграда есть большие проблемы с сохранением прописки в РПЛ и на три пункта отстает от 13-14 места за стыковые матчи плей-офф, за право остаться в элитном дивизионе. В случае победы над «Спартаком», хозяева выйдут в настоящий финал кубка России. Два последних матча «Балтики» завершились поражениями от «Динамо» Москва (2:3) и «Урала» (1:2).

«Спартак» не смог навязать борьбу лидерам РПЛ за чемпионство и на данный момент занимает пятое место с 46 баллами. Таким образом у «народной команды» есть шанс побороться за кубок России, для чего осталось выиграть два финала и первый из них пройдет в Калининграде с «Балтикой». Поражение огорчит болельщиков и руководство, что оставит клуб без трофеев в этом сезоне. В прошлом туре «Спартак» обыграл на своем поле «Краснодар» (1:0), а ранее сыграл вничью с «Пари НН» (0:0).

Информация для ставок

«Спартак» не проигрывает уже семь поединков подряд

«Балтика» выиграла шесть из десяти последних домашних матчей

«Спартак» выиграл у «Балтики» четыре из пяти последних встреч

Прогноз

«Спартак» выглядит фаворитом в этой встрече, но мы предполагаем, что «Балтика» на своем стадионе будет держаться очень хорошо и как минимум дотерпит до конца основного времени. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.