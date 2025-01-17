«Брентфорд» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (18.01.2025)

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вчера, 23:33

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют «Ливерпуль», на который можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.43. Выбрать победу хозяев можно по 6.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.88, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.95. На вариант «обе забьют» сделать ставку возможно за 1.53.

Форма команд

«Брентфорд» идет в середине турнирной таблицы и вряд ли будет серьезно претендовать на место в еврокубках. Команда располагается на 11 месте с 28 баллами и от ближайшего соперника отстает на два пункта. Если хозяевам удастся забить первыми, то у них наверняка будут шансы зацепиться за очки. Два последних матча «Брентфорда» завершились ничьей с «Манчестер Сити» (2:2) и поражением от «Плимута» в кубке ФА (0:1).

«Ливерпуль» остается лидером АПЛ , однако в последние недели потерял свою стабильность. Сейчас в активе «красных» 47 баллов, что на четыре пункта больше, чему «Арсенала», а также есть эта игра в запасе. В случае победы отрыв от ближайшего соперника достигнет семь очков. В прошлой встрече команда не смогла на выезде переиграть «Ноттингем Форест» (1:1), а ранее разгромила в кубке ФА «Аккрингтон» (4:0).

Информация для ставок

«Ливерпуль» победил в шести поединках из десяти последних во всех турнирах

«Брентфорд» выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Ливерпуль» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Брентфорда»

Прогноз

«Ливерпуль» максимально настроен на победу и будет отдавать все силы, чтобы не потерять очки. Рекомендуем поверить в гостей и сделать ставку на их успех по коэффициенту 1.43 в букмекерской конторе Лига Ставок.