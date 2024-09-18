«Црвена Звезда» — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги чемпионов (19.09.2024)

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вчера, 22:55

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Бенфики» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.93. Ничейный результат котируется по 3.8, а победа «Црвены Звезды» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.67.

Форма команд

«Црвена Звезда» с большим трудом смогла пройти соперника из Норвегии в последней квалификации Лиги чемпионов, но полностью заслужила это место. Теперь сербскому коллективу предстоит сыграть с одной из самых сильных команд Португалии, но поддержка своих трибун возможно сможет помочь добиться результата. Два последних матча «Црвены Звезды» завершились победами над «Напредак» (2:0) и минимальной победой с «Раднички 1923» (1:0).

«Бенфика» выступает в Лиге чемпионов по-разному и один успешный сезон часто сменяется крупными неудачами. В обновленном формате нам еще предстоит последить за «орлами», но первый тур будет определенно сложным для гостей. В прошлом туре чемпионата Португалии «Бенфика» крупно обыграла «Санта-Клару» (4:1), а ранее не смогла дожать на выезде «Морейренси» (1:1).

Информация для ставок

«Црвена Звезда» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бенфика» проиграла пять из десяти последних встреч на выезде

Четыре последних выездных матча португальцев завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды будут атаковать и с большой вероятностью достигнут результата. Не будем угадывать победителя в этой паре, а предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67.