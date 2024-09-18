«Црвена Звезда» — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги чемпионов (19.09.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Бенфики» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.93. Ничейный результат котируется по 3.8, а победа «Црвены Звезды» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.9.
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сегодня, 19:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.67.
Форма команд
«Црвена Звезда» с большим трудом смогла пройти соперника из Норвегии в последней квалификации Лиги чемпионов, но полностью заслужила это место. Теперь сербскому коллективу предстоит сыграть с одной из самых сильных команд Португалии, но поддержка своих трибун возможно сможет помочь добиться результата. Два последних матча «Црвены Звезды» завершились победами над «Напредак» (2:0) и минимальной победой с «Раднички 1923» (1:0).
«Бенфика» выступает в Лиге чемпионов по-разному и один успешный сезон часто сменяется крупными неудачами. В обновленном формате нам еще предстоит последить за «орлами», но первый тур будет определенно сложным для гостей. В прошлом туре чемпионата Португалии «Бенфика» крупно обыграла «Санта-Клару» (4:1), а ранее не смогла дожать на выезде «Морейренси» (1:1).
Информация для ставок
- «Црвена Звезда» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Бенфика» проиграла пять из десяти последних встреч на выезде
- Четыре последних выездных матча португальцев завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды будут атаковать и с большой вероятностью достигнут результата. Не будем угадывать победителя в этой паре, а предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67.