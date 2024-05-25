«Факел» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России. (25.05.2024)

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вчера, 01:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Факел». На победу хозяев коэффициент составляет 1.6, а успех «Ахмата» оценивается за 5.6. Ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

«Факел» еще не решил свои проблемы в РПЛ и очень хочет избежать стыковых матчей. Сейчас команда идет на 13 месте с 29 баллами и отстает сразу от двух соперников всего на один пункт. В случае победы над немотивированным «Ахматом» существует большая вероятность, что коллективу удастся подняться выше. Два последних поединка клуба из Воронежа завершились поражением «Локомотиву» (0:2) и ничьей с «Уралом» (0:0).

«Ахмат» уже смог исправить неприятную для себя ситуацию в чемпионате и при любых результатах в этом туре не опустится ниже 10 места, как и не поднимется выше. В такой ситуации тренерский штаб вполне может дать время резервным игрокам, чтобы повышать им игровую практику. В активе клуба 35 набранных баллов, а в последних двух турах «Ахмат» крупно проиграл «Зениту» (1:5) и переиграл «Крылья Советов» на выезде (2:0).

Информация для ставок

«Факел» не может выиграть уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Ахмат» выиграл в четырех из пяти последних выездных поединках

Семь последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Факел» предельно мотивирован и будет делать все для победы перед родными болельщиками, а «Ахмат» наверняка выйдет полурезервным составом. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.