«Фиорентина» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (06.10.2024)

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вчера, 18:52

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу гостей линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 2.2. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5, а победа «Фиорентины» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.35.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.62.

Форма команд

«Фиорентина» за шесть туров набрала всего семь баллов в Серии А и не может быть довольна таким результатом. Коллективу нужны существенные изменения, чтобы конкурировать за более высокие места. Сейчас клуб отстает от «Милана» на четыре пункта и постарается сократить расстояние, но для этого необходимо побеждать. В прошлой игре Лиги конференций «Фиорентина» справилась с «Нью-Сейнтс» (2:0), а в чемпионате поделила очки с «Эмполи» (0:0).

«Милан» очень старался в прошлом поединке Лиги чемпионов в Леверкузене, но все же уступил «Байеру» (0:1). Теперь коллективу нужно сконцентрироваться на чемпионате Италии, где он занимает шестое место с 11 баллами, но имеет игру в запасе. В случае победы во Флоренции, гости догонят «Интер» в турнирной таблице и выйдут на третье место в таблице. В последней игре чемпионата «Милан» крупно обыграл «Лечче» (3:0).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Фиорентины» в основное время завершились ничейным результатом

Восемь из десяти последних матчей «Милана» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Милан» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Фиорентиной»

Прогноз

Матч вероятнее всего будет примерно равный и мы предполагаем, что каждая из команд сумеет отличиться забитым мячом. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.62.