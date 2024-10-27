«Фиорентина» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (27.10.2024)

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27 октября 2024, 20:40

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу команды из Флоренции линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.35 а победа «Ромы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.15.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

«Фиорентина» набрала неплохую форму и выиграла уже несколько матчей подряд. Сейчас коллектив занимает девятое место с 13 баллами и опережает нынешнего соперника на три пункта. Клуб из Флоренции очень хочет продвинуться выше, что вполне реально, учитывая плотность турнирной таблицы. Два последних матча «Фиорентины» завершились победой в Лиге конференций над «Санкт-Галленом» (4:2) и успехом с «Лечче» на выезде (6:0).

«Роме» тяжело даются последние матчи в различных турнирах, ведь команда даже побеждала с разницей больше, чем в 1 мяч еще в конце прошлого месяца. В Лиге Европы «Рома» на днях обыграло «Динамо» Киев (1:0), а в Серии А есть много проблем, ведь 11 место с 10 очками – далеко не тот результат, который ожидают болельщики. В последней игре чемпионата Италии столичный клуб уступил на своем поле «Интеру» (1:2).

Информация для ставок

«Фиорентина» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Ромы» на выезде завершились ничейными результатами

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч вероятнее всего не будет иметь больших скоростей, так как обе команды не будут слишком рисковать. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мостбет на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85.