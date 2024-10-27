«Фиорентина» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (27.10.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу команды из Флоренции линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.35 а победа «Ромы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.15.
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5 : 1
завершен
27 октября 2024, 22:45
воскресенье
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.
Форма команд
«Фиорентина» набрала неплохую форму и выиграла уже несколько матчей подряд. Сейчас коллектив занимает девятое место с 13 баллами и опережает нынешнего соперника на три пункта. Клуб из Флоренции очень хочет продвинуться выше, что вполне реально, учитывая плотность турнирной таблицы. Два последних матча «Фиорентины» завершились победой в Лиге конференций над «Санкт-Галленом» (4:2) и успехом с «Лечче» на выезде (6:0).
«Роме» тяжело даются последние матчи в различных турнирах, ведь команда даже побеждала с разницей больше, чем в 1 мяч еще в конце прошлого месяца. В Лиге Европы «Рома» на днях обыграло «Динамо» Киев (1:0), а в Серии А есть много проблем, ведь 11 место с 10 очками – далеко не тот результат, который ожидают болельщики. В последней игре чемпионата Италии столичный клуб уступил на своем поле «Интеру» (1:2).
Информация для ставок
- «Фиорентина» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей «Ромы» на выезде завершились ничейными результатами
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Матч вероятнее всего не будет иметь больших скоростей, так как обе команды не будут слишком рисковать. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мостбет на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85.