«Севилья» — «Бетис». Прогноз на матч Ла Лиги (06.10.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.75. Поставить на «Бетис» можно по 2.85, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.1.
|
1 : 0
завершен
вчера, 19:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.17, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.7.
Форма команд
«Севилья» чередует победы и поражения и все еще не может покинуть нижнюю часть турнирной таблицы. В активе клуба девять набранных баллов и текущее 14 место, что на три пункта меньше, чем у «Бетиса», а это значит, что в случае победы в севильском дерби команды смогут сравняться по очкам. Два последних поединка «Севильи» завершились ничьей на выезде с «Атлетик» Бильбао (1:1) и победой над «Вальядолидом» (2:1).
«Бетис» также не оправдывает ожидания болельщиков и находятся далековато от зоны еврокубков, в которую клуб пытается попасть. На данный момент «бело-зеленые» идут на десятом месте с 12 баллами, но от пятой позиции коллектив отделяет всего три балла. В прошлом туре чемпионата Испании «Бетис» проиграл «Легии» в Лиге конференций (0:1), а ранее на своем поле выиграл в чемпионате у «Эспаньола» (1:0).
Информация для ставок
- «Севилья» выиграла лишь три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Бетис» не может выиграть уже четыре поединка подряд на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами
- Пять последних поединков команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Севилья» постоянно имеет проблемы с «Бетисом» и в этот раз также столкнется с серьезным сопротивлением. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Пари.