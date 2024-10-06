«Севилья» — «Бетис». Прогноз на матч Ла Лиги (06.10.2024)

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вчера, 17:10

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.75. Поставить на «Бетис» можно по 2.85, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.17, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.7.

Форма команд

«Севилья» чередует победы и поражения и все еще не может покинуть нижнюю часть турнирной таблицы. В активе клуба девять набранных баллов и текущее 14 место, что на три пункта меньше, чем у «Бетиса», а это значит, что в случае победы в севильском дерби команды смогут сравняться по очкам. Два последних поединка «Севильи» завершились ничьей на выезде с «Атлетик» Бильбао (1:1) и победой над «Вальядолидом» (2:1).

«Бетис» также не оправдывает ожидания болельщиков и находятся далековато от зоны еврокубков, в которую клуб пытается попасть. На данный момент «бело-зеленые» идут на десятом месте с 12 баллами, но от пятой позиции коллектив отделяет всего три балла. В прошлом туре чемпионата Испании «Бетис» проиграл «Легии» в Лиге конференций (0:1), а ранее на своем поле выиграл в чемпионате у «Эспаньола» (1:0).

Информация для ставок

«Севилья» выиграла лишь три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бетис» не может выиграть уже четыре поединка подряд на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами

Пять последних поединков команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Севилья» постоянно имеет проблемы с «Бетисом» и в этот раз также столкнется с серьезным сопротивлением. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Пари.