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Швейцария – Эстония. Прогноз на международный товарищеский матч (04.06.2024)

вчера, 18:24
Швейцария

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Швейцария. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.17. Победа сборной Эстонии оценивается за 16, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.45. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.55.

Форма команд

Швейцария готовится к выступлению на международном турнире и старается к нему как можно лучше подготовиться. Команда принимает не самую сильную сборную Эстонии, но даже такой поединок может помочь тренерскому штабу определиться с выбором стартового состава. Два последних матча Швейцарии завершились победами над Ирландией (1:0) и ничьей с Данией (0:0).

Сборная Эстонии очень слабо выступила в квалификации, но за счет Лиги Наций имела шансы пройти на турнир через квалификацию, но уступила Польше (1:5). В товарищеской встрече со Швейцарией у гостей мало шансов добиться результата, однако и постараются найти свой шанс в атаке. В прошлой игре команда Эстонии проиграла на выезде Финляндии, а также уступила Швеции (1:2).

Информация для ставок

  • Эстония проиграла семь из десяти последних матчей на выезде
  • Швейцария сыграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Все четыре поединка между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сборной Швейцарии нужны положительные эмоции перед Евро 2024 и команда постарается сыграть аккуратно, без повреждений. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в первом тайме по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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