Швейцария – Эстония. Прогноз на международный товарищеский матч (04.06.2024)

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вчера, 18:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Швейцария. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.17. Победа сборной Эстонии оценивается за 16, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.45. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.55.

Форма команд

Швейцария готовится к выступлению на международном турнире и старается к нему как можно лучше подготовиться. Команда принимает не самую сильную сборную Эстонии, но даже такой поединок может помочь тренерскому штабу определиться с выбором стартового состава. Два последних матча Швейцарии завершились победами над Ирландией (1:0) и ничьей с Данией (0:0).

Сборная Эстонии очень слабо выступила в квалификации, но за счет Лиги Наций имела шансы пройти на турнир через квалификацию, но уступила Польше (1:5). В товарищеской встрече со Швейцарией у гостей мало шансов добиться результата, однако и постараются найти свой шанс в атаке. В прошлой игре команда Эстонии проиграла на выезде Финляндии, а также уступила Швеции (1:2).

Информация для ставок

Эстония проиграла семь из десяти последних матчей на выезде

Швейцария сыграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Все четыре поединка между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сборной Швейцарии нужны положительные эмоции перед Евро 2024 и команда постарается сыграть аккуратно, без повреждений. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в первом тайме по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.