«Валенсия» – «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (02.02.2025)

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вчера, 03:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Валенсия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Сельты» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Валенсия» смогла покинуть последнее место в Ла Лиге, но глобально ситуация для коллектива не улучшилась. Команда занимает 19 место в таблице с 16 баллами и может стать реальным претендентом на понижение в классе. До 17 спасительного места клубу нужно отыграть семь очков, что смотрится очень сложно в подобной ситуации, поэтому начинать нужно с предстоящей встрече. Два последних матча «Валенсии» завершились разгромным поражением от «Барселоны» (1:7) и минимальной победой с «Реалом» Сосьедад (1:0).

«Сельта» не может выиграть уже несколько матчей подряд, но все равно чувствует себя гораздо лучше соперника. В активе клуба 25 баллов, что позволяет ему занимать 13 место в турнирной таблице чемпионата Испании. Гости не намерены делиться очками с аутсайдером и попробуют использовать свои шансы, чтобы еще ближе подобраться к середине таблицы Ла Лиги. Два последних матча «Сельты» завершились ничьей с «Алавесом» (1:1) и поражением от «Атлетика» (1:2).

Информация для ставок

«Валенсия» выиграла только в трех матчах из десяти последних

Пять последних матча «Сельты» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Вся информация перед этим матчем намекает на то, что команды наверняка смогут забить друг другу минимум по одному мячу. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Пари на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.9.