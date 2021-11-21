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«Тоттенхэм» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (21.11.2021)

21 ноября 2021, 12:46

«Тоттенхэм» сыграет против «Лидса» в рамках 12-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Тоттенхэм
Лидс
2 : 1
завершен
21 ноября 2021, 19:30
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.704.364.82
Фонбет 1.65 3.80 5.50
BetBoom 1.62 4.07 5.91

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Тоттенхэм». Поставить на победу «шпор» можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 4.00, а победа гостей в 4.50.

В качестве дополнительной ставки на матч можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.70.

Форма команд

«Тоттенхэм» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе команды 16 баллов. У «шпор» пять побед, одна ничья и пять поражений. Футбольный клуб из столицы Великобритании забил девять мячей и пропустил 16 раз. «Тоттенхэм» ранее сыграл вничью с «Эвертоном», а также дважды уступил — «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэму» соответственно.

«Лидс» в этом сезоне расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 11 баллов. Футбольный клуб выиграл два матча, пять раз играл вничью и проиграл в четырех поединках. У «Лидса» 11 забитых и 20 пропущенных мячей. В последних матчах «Лидс» сыграл вничью с «Лестером», а также выиграл у «Норвича» и потерял очки с «Вулверхэмптоном».

Информация для ставок

  • «Лидс» выиграл один матч из последних пяти
  • «Тоттенхэм» проиграл два матча из последних пяти
  • У «Лидса» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Лидса“» по коэффициенту 2.08. В последних матчах «Лидс» смотрится очень даже неплохо, это может дать шанс команде заработать хотя бы один балл в грядущем поединке.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.26 1.37 2.15 1.78 1.69 2.29
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Все комментарии
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21 ноября в 19:28
Футбольный клуб «Тоттенхэм» (Лондон) одержит победу.
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d6duq3eex9fx
21 ноября в 19:27
Футбольный клуб «Тоттенхэм» (Лондон) выиграет матч.
shlomo
shlomo
21 ноября в 15:57
Шпоры не проиграют
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