«Тоттенхэм» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (21.11.2021)

«Тоттенхэм» сыграет против «Лидса» в рамках 12-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.
|
2 : 1
завершен
21 ноября 2021, 19:30
воскресенье
Ставки букмекеров
Фаворит противостояния — «Тоттенхэм». Поставить на победу «шпор» можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 4.00, а победа гостей в 4.50.
В качестве дополнительной ставки на матч можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.70.
Форма команд
«Тоттенхэм» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе команды 16 баллов. У «шпор» пять побед, одна ничья и пять поражений. Футбольный клуб из столицы Великобритании забил девять мячей и пропустил 16 раз. «Тоттенхэм» ранее сыграл вничью с «Эвертоном», а также дважды уступил — «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэму» соответственно.
«Лидс» в этом сезоне расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 11 баллов. Футбольный клуб выиграл два матча, пять раз играл вничью и проиграл в четырех поединках. У «Лидса» 11 забитых и 20 пропущенных мячей. В последних матчах «Лидс» сыграл вничью с «Лестером», а также выиграл у «Норвича» и потерял очки с «Вулверхэмптоном».
Информация для ставок
- «Лидс» выиграл один матч из последних пяти
- «Тоттенхэм» проиграл два матча из последних пяти
- У «Лидса» три забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Лидса“» по коэффициенту 2.08. В последних матчах «Лидс» смотрится очень даже неплохо, это может дать шанс команде заработать хотя бы один балл в грядущем поединке.