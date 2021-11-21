«Тоттенхэм» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (21.11.2021)

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21 ноября 2021, 12:46

«Тоттенхэм» сыграет против «Лидса» в рамках 12-го тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Тоттенхэм». Поставить на победу «шпор» можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 4.00, а победа гостей в 4.50.

В качестве дополнительной ставки на матч можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.70.

Форма команд

«Тоттенхэм» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе команды 16 баллов. У «шпор» пять побед, одна ничья и пять поражений. Футбольный клуб из столицы Великобритании забил девять мячей и пропустил 16 раз. «Тоттенхэм» ранее сыграл вничью с «Эвертоном», а также дважды уступил — «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэму» соответственно.

«Лидс» в этом сезоне расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 11 баллов. Футбольный клуб выиграл два матча, пять раз играл вничью и проиграл в четырех поединках. У «Лидса» 11 забитых и 20 пропущенных мячей. В последних матчах «Лидс» сыграл вничью с «Лестером», а также выиграл у «Норвича» и потерял очки с «Вулверхэмптоном».

Информация для ставок

«Лидс» выиграл один матч из последних пяти

«Тоттенхэм» проиграл два матча из последних пяти

У «Лидса» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Лидса“» по коэффициенту 2.08. В последних матчах «Лидс» смотрится очень даже неплохо, это может дать шанс команде заработать хотя бы один балл в грядущем поединке.