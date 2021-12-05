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«Тоттенхэм» — «Норвич Сити». Прогноз на матч АПЛ (05.12.2021)

сегодня, 13:41

5 декабря 2021 года состоится поединок «Тоттенхэм — Норвич Сити». Матч пройдет в рамках 15-го тура АПЛ на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.415.108.32
Фонбет 1.40 5.00 7.50
Мелбет 1.46 4.62 7.72
1XBET 1.43 4.94 8.60
BetBoom 1.44 4.62 8.22

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Тоттенхэм». Поставить на победу «шпор» можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 5.00, а победа «Норвича» идёт по коэффициенту 7.50.

Также можно присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Тоттенхэм» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 22 балла. У команды семь побед, одна ничья и пять поражений. Всего у «шпор» в нынешнем сезоне 13 забитых и 17 пропущенных. В последних матчах команда Антонио Конте выиграла у «Брентфорда» и обыграла «Лидс», а также сыграла вничью с «Эвертоном».

«Норвич Сити» набрал десять пунктов и расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе команды две победы, четыре ничьих и восемь поражений. Всего «Норвич» забил в Премьер-Лиге восемь голов и пропустил 28 мячей. В последних матчах «Норвич» сыграл вничью с «Ньюкаслом», а также потерял очки в игре с «Вулверхэмптоном» и победил «Саутгемптон».

Информация для ставок

  • «Норвич» не проигрывает четыре матча подряд
  • «Тоттенхэм» проиграл всего один матч из последних пяти
  • У «Норвича» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют и «Тоттенхэм» победит по коэффициенту 3.05. В последних матчах клуб из Лондона показывает очень хороший уровень игры и часто забивает, эта игра не должна стать исключением. Антонио Конте идет за очередными тремя баллами.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.15 1.40 2.04 1.87 1.59 2.50
Мелбет 2.05 1.86
1XBET 1.64 2.31
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Gahi
Gahi
сегодня в 14:51
Победа команды "Тоттенхэм" в этом матче. Удачи
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