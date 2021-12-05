«Тоттенхэм» — «Норвич Сити». Прогноз на матч АПЛ (05.12.2021)

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сегодня, 13:41

5 декабря 2021 года состоится поединок «Тоттенхэм — Норвич Сити». Матч пройдет в рамках 15-го тура АПЛ на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Тоттенхэм». Поставить на победу «шпор» можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 5.00, а победа «Норвича» идёт по коэффициенту 7.50.

Также можно присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Тоттенхэм» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 22 балла. У команды семь побед, одна ничья и пять поражений. Всего у «шпор» в нынешнем сезоне 13 забитых и 17 пропущенных. В последних матчах команда Антонио Конте выиграла у «Брентфорда» и обыграла «Лидс», а также сыграла вничью с «Эвертоном».

«Норвич Сити» набрал десять пунктов и расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе команды две победы, четыре ничьих и восемь поражений. Всего «Норвич» забил в Премьер-Лиге восемь голов и пропустил 28 мячей. В последних матчах «Норвич» сыграл вничью с «Ньюкаслом», а также потерял очки в игре с «Вулверхэмптоном» и победил «Саутгемптон».

Информация для ставок

«Норвич» не проигрывает четыре матча подряд

«Тоттенхэм» проиграл всего один матч из последних пяти

У «Норвича» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют и «Тоттенхэм» победит по коэффициенту 3.05. В последних матчах клуб из Лондона показывает очень хороший уровень игры и часто забивает, эта игра не должна стать исключением. Антонио Конте идет за очередными тремя баллами.