«Бешикташ» — «Алтай». Прогноз на матч Кубка Турции (30.12.2021)

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30 декабря 2021, 17:09

«Бешикташ» на стадии 1/16 финала Кубка Турции сыграет на домашней арене против «Алтая». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет видят «Бешикташ» фаворитом этой кубковой пары. Ставки на победу хозяев поля можно разместить по коэффициенту 1.53. Вероятность ничьи эксперты оценили в 4.25, а победа «Алтая» идет в линии по котировке 5.90.

Букмекеры также считают, что матч на стадионе «Водафон Арена» будет результативным. Сыграть в исход ТБ (2,5) голов можно по котировке 1.69, ТМ(2,5) – 2.27.

Форма команд

Действующий чемпион Турции очень слабо проводит этот сезон. В Суперлиге «Бешикташ» идет вне группы лидеров, занимая лишь седьмое место в турнирной таблице, а в прошлом туре чемпионата команда допустила седьмое поражение в сезоне, уступив в гостях «Коньяспору» (0:1).

«Алтай» заслужил переход в Суперлигу по итогам прошлого сезона, но в элитном дивизионе команда пока не может себя проявить. В пассиве гостей предстоящего поединка четыре поражения подряд в чемпионате, которые откинули «Алтай» к зоне вылета. В минувшем туре «Алтай» уступил в гостях «Касымпаше» (0:2).

Информация для ставок

«Бешикташ» выиграл 3 из прошлых 4 матчей против «Алтая»

«Бешикташ» побеждал в 2 последних матчах на своем поле

«Алтай» проиграл 5 из прошлых 7 гостевых матчей

Прогноз

Кубковый матч против аутсайдера будет неплохой возможностью для «Бешикташа» начать выбираться из кризиса. «Алтай» стабильно терпит неудачи в гостях, а также имеет в пассиве два поражения кряду на поле предстоящего соперника. Рекомендуем ставку на победу «Бешикташа» по коэффициенту 1.53 в БК Фонбет.