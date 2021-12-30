«Бешикташ» — «Алтай». Прогноз на матч Кубка Турции (30.12.2021)

«Бешикташ» на стадии 1/16 финала Кубка Турции сыграет на домашней арене против «Алтая». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров на этот матч.
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1 : 0
завершен
30 декабря 2021, 21:00
четверг
Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской конторы Фонбет видят «Бешикташ» фаворитом этой кубковой пары. Ставки на победу хозяев поля можно разместить по коэффициенту 1.53. Вероятность ничьи эксперты оценили в 4.25, а победа «Алтая» идет в линии по котировке 5.90.
Букмекеры также считают, что матч на стадионе «Водафон Арена» будет результативным. Сыграть в исход ТБ(2,5) голов можно по котировке 1.69, ТМ(2,5) – 2.27.
Форма команд
Действующий чемпион Турции очень слабо проводит этот сезон. В Суперлиге «Бешикташ» идет вне группы лидеров, занимая лишь седьмое место в турнирной таблице, а в прошлом туре чемпионата команда допустила седьмое поражение в сезоне, уступив в гостях «Коньяспору» (0:1).
«Алтай» заслужил переход в Суперлигу по итогам прошлого сезона, но в элитном дивизионе команда пока не может себя проявить. В пассиве гостей предстоящего поединка четыре поражения подряд в чемпионате, которые откинули «Алтай» к зоне вылета. В минувшем туре «Алтай» уступил в гостях «Касымпаше» (0:2).
Информация для ставок
- «Бешикташ» выиграл 3 из прошлых 4 матчей против «Алтая»
- «Бешикташ» побеждал в 2 последних матчах на своем поле
- «Алтай» проиграл 5 из прошлых 7 гостевых матчей
Прогноз
Кубковый матч против аутсайдера будет неплохой возможностью для «Бешикташа» начать выбираться из кризиса. «Алтай» стабильно терпит неудачи в гостях, а также имеет в пассиве два поражения кряду на поле предстоящего соперника. Рекомендуем ставку на победу «Бешикташа» по коэффициенту 1.53 в БК Фонбет.