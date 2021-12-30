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«Газиантеп» — «Бурсаспор». Прогноз на матч Кубка Турции (30.12.2021)

30 декабря 2021, 06:59

«Газиантеп» и «Бурсаспор» на стадии 1/16 финала Кубка Турции поспорят на выход в следующий этап соревнований. Предлагаем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который пройдет 30 декабря 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.683.774.91
Фонбет 1.50 4.50 6.10
Мелбет 1.43 4.48 6.35
1XBET 1.45 4.48 6.00

Ставки букмекеров

В данном противостоянии 1/16 финала Кубка Турции букмекеры ожидают успеха хозяев поля. Поставить на победу «Газиантепа» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.71. Заключить пари на ничью можно по цене 3.80, а победа «Бурсаспора» идет в линии по котировке 4.80.

Форма команд

На предыдущей стадии Кубка Турции «Газиантеп» легко прошел клуб «Сакарьяспор», одержав домашнюю победу (3:1). К предстоящей игре хозяева подходят в отличной формы, имея три победы и ничью в четырех прошлых турах Суперлиги.

«Бурсаспор» преодолел уже два тура кубковых соревнований. В предыдущем раунде команда прошла «Кыршехир». В первой турецкой лиге клуб базируется на 17-м месте в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.

Информация для ставок

• «Газиантеп» побеждал в 5 прошлых матчах на своем поле
• «Газиантеп» не уступал соперникам в 10 последних домашних играх
• «Бурсаспор» допустил 3 поражения в 5 предыдущих выездных поединках

Прогноз

В текущем сезоне «Газиантеп» еще не уступал соперникам на домашней арене. Учитывая, что «Бурсаспор» даже на уровне первой лиги выглядит плохо, предлагаем ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.43 1.95 1.87 1.52 2.35
Мелбет 2.36 1.55
1XBET 1.94 1.90
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Gahi
Gahi
30 декабря 2021 в 09:16
Победа команды "Газиантеп" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
30 декабря 2021 в 08:06
Хозяева не проиграют
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