«Галатасарай» — «Антальяспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (25.12.2021)

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25 декабря 2021, 14:01

В матче 19-го тура турецкой Суперлиги стамбульский «Галатасарай» на своем примет гостей с Антальи. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

По линии БК Фонбет видно, что букмекеры с явным фаворитом встречи определились без проблем. Коэффициент на победу «Галатасарая» составляет 1.6. Поставить на сенсационный успех «Антальяспора» можно по коэффициенту 5.5, а ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.18.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.56. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Галатасарай» в прошедших двух турах не сумел порадовать своих болельщиков и прервать затянувшуюся безвыигрышную серию. Коллектив набрал всего один балл благодаря домашней ничьей с «Истанбул Башакшехиром» (1:1). В последнем туре было зафиксировано гостевое поражение от «Адана Демирспора» со счетом 0:2.

«Антальяспор» расположился на две строчки ниже своего соперника и занимает 14-е место после восемнадцати туров. Команда расписала ничью с «Касымпашой», обменявшись голами (1:1), а матчем ранее минимально уступила на выезде «Коньяспору» со счетом 0:1.

Информация для ставок

«Галатасарай» не может победить в шести играх подряд (два поражения и четыре ничьих)

У «Антальяспора» три победы в последних шести поединках

Минувшая очная встреча завершилась минимальной победой «Галатасарая» (1:0)

Три из четырех последних матчей «Антальяспора» и четыре «Галатасарая» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Игры между данными клубами всегда проходят с преимуществом стамбульского коллектива, который берет игру под свой контроль и в большинстве случаев доводит дело до победы. Верим, что эта встреча не станет исключением, поэтому рекомендуем сделать ставку на победу «Галатасарая» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.