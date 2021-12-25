ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыТурция. Супер-Лига 2021/2022

«Галатасарай» — «Антальяспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (25.12.2021)

25 декабря 2021, 14:01
00:00 / 00:00

В матче 19-го тура турецкой Суперлиги стамбульский «Галатасарай» на своем примет гостей с Антальи. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.693.925.45
Фонбет 1.40 4.50 6.70
Мелбет 1.69 3.74 5.65
1XBET 1.64 3.92 5.30
BetBoom 1.65 3.89 5.22

Ставки букмекеров

По линии БК Фонбет видно, что букмекеры с явным фаворитом встречи определились без проблем. Коэффициент на победу «Галатасарая» составляет 1.6. Поставить на сенсационный успех «Антальяспора» можно по коэффициенту 5.5, а ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.18.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.56. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Галатасарай» в прошедших двух турах не сумел порадовать своих болельщиков и прервать затянувшуюся безвыигрышную серию. Коллектив набрал всего один балл благодаря домашней ничьей с «Истанбул Башакшехиром» (1:1). В последнем туре было зафиксировано гостевое поражение от «Адана Демирспора» со счетом 0:2.

«Антальяспор» расположился на две строчки ниже своего соперника и занимает 14-е место после восемнадцати туров. Команда расписала ничью с «Касымпашой», обменявшись голами (1:1), а матчем ранее минимально уступила на выезде «Коньяспору» со счетом 0:1.

Информация для ставок

  • «Галатасарай» не может победить в шести играх подряд (два поражения и четыре ничьих)
  • У «Антальяспора» три победы в последних шести поединках
  • Минувшая очная встреча завершилась минимальной победой «Галатасарая» (1:0)
  • Три из четырех последних матчей «Антальяспора» и четыре «Галатасарая» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Игры между данными клубами всегда проходят с преимуществом стамбульского коллектива, который берет игру под свой контроль и в большинстве случаев доводит дело до победы. Верим, что эта встреча не станет исключением, поэтому рекомендуем сделать ставку на победу «Галатасарая» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.11 1.40 2.09 1.80 1.65 2.34
Мелбет 1.93 1.95
1XBET 1.84 2.05
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021 Комментарии12
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября 2021 Комментарии25
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноября 2021Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии6
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100