«Ризеспор» — «Газиантеп». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (26.12.2021)

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24 декабря 2021, 11:19

В матче 19-го тура чемпионата Турции нас ждет игра «Ризеспора» и «Газиантепа». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Котировки на данный поединок выглядят следующим образом: поставить на победу хозяев линия букмекерской конторы Фонбет предлагает за 2.75. Взять победу «Газиантепа» можно по коэффициенту 2.5, в случае ничьей залетит коэффициент 3.55.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.78. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.02. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Ризеспор» борется за выживание и на данном этапе сезона занимает 17-ю строчку после 18 проведенных встреч. Команда в последних турах выглядела неплохо и сумела набрать семь очков в копилку благодаря победам над «Гезтепе» (3:1) и «Йени Малатьяспором» (1:0), а также ничьей с «Сивасспором» (1:1).

«Газиантеп» также радовал болельщиков победами и смог их оформить в домашних поединках с «Фенербахче» (3:2) и «Аланьяспором» (3:2), а также расписал нулевую ничью с «Кайсериспором». После 18 туров команда расположилась в середине таблицы и занимает 11-е место.

Информация для ставок

«Ризеспор» выиграл дома пять из семи прошедших матчей

«Газиантеп» проиграл лишь раз в последних шести поединках

Минувшая очная встреча завершилась победой «Ризеспора» (5:4)

Шесть из семи последних матчей «Газиантепа» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

В этой игре мы не увидим абсолютное доминирование одной из команд. Коэффициенты являются подтверждением того, что нас ждет равный поединок. Рискнуть и загрузить на ничью можно в букмекерской конторе Фонбет за 3.55.