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«Удинезе» — «Болонья». Прогноз на матч чемпионата Италии (08.05.2021)

вчера, 06:02

В 35-м туре Серии А «Удинезе» примет дома «Болонью». Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.453.203.32
Лига Ставок 2.44 3.20 3.15
Мелбет 2.39 3.26 3.26
1XBET 1.49 4.00 5.30
BetBoom 2.44 3.21 3.16

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Удинезе» фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.44, ничейный исход котируется в 3.18, а победа «Болоньи» представлена коэффициентом 3.15.

Коэффициент на тотал меньше (2,5) забитых мячей составил 2.04, ТБ (2,5) – 1.77. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.67.

Форма команд

«Удинезе» находится в середине турнирной таблицы (11-е место) и спокойно доигрывает чемпионат. В прошлом туре команда принимала на своем поле борющийся за Лигу чемпионов Ювентус и проиграла (1:3), а до этого в результативном матче одолела «Беневенто» (4:2). Имея очень неприятную серию из поражений дома, подопечные Луки Готти постараются исправить ситуацию в ближайшем поединке.

«Болонья» находится на одну строчку ниже своего соперника, уступая лишь по дополнительным показателям. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Фиорентиной» (3:3), а туром ранее с разгромным счётом проиграла «Аталанте» (0:5). На выезде «Болонья» выступает очень неубедительно и вряд ли сможет рассчитывать на лёгкую прогулку в Удине.

Информация для ставок

  • «Удинезе» проиграл четыре последних домашних матча
  • «Болонья» не может выиграть на выезде в пяти из шести последних матчей
  • «Удинезе» не может выиграть у «Болоньи» пять матчей подряд
  • Две последних игры между клубами завершились результативными ничьими

Прогноз

Две команды из середины таблицы попытаются выяснить, кто же из них сильнее. Ожидаем упорную борьбу на поле и рекомендуем сделать ставку на 1Х + ТМ 3.5 по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.07 1.42 2.00 1.91 1.57 2.56
Лига Ставок 3.00 1.40 1.97 1.84 1.58 2.41
Мелбет 2.05 1.86
1XBET 3.04 1.40 1.84 2.07 1.64 2.34
BetBoom 2.98 1.43 1.97 1.91 1.57 2.52
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 13:14
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Болонья»
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