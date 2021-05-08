«Удинезе» — «Болонья». Прогноз на матч чемпионата Италии (08.05.2021)

1620442962

вчера, 06:02

В 35-м туре Серии А «Удинезе» примет дома «Болонью». Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Удинезе» фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.44, ничейный исход котируется в 3.18, а победа «Болоньи» представлена коэффициентом 3.15.

Коэффициент на тотал меньше (2,5) забитых мячей составил 2.04, ТБ (2,5) – 1.77. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.67.

Форма команд

«Удинезе» находится в середине турнирной таблицы (11-е место) и спокойно доигрывает чемпионат. В прошлом туре команда принимала на своем поле борющийся за Лигу чемпионов Ювентус и проиграла (1:3), а до этого в результативном матче одолела «Беневенто» (4:2). Имея очень неприятную серию из поражений дома, подопечные Луки Готти постараются исправить ситуацию в ближайшем поединке.

«Болонья» находится на одну строчку ниже своего соперника, уступая лишь по дополнительным показателям. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Фиорентиной» (3:3), а туром ранее с разгромным счётом проиграла «Аталанте» (0:5). На выезде «Болонья» выступает очень неубедительно и вряд ли сможет рассчитывать на лёгкую прогулку в Удине.

Информация для ставок

«Удинезе» проиграл четыре последних домашних матча

«Болонья» не может выиграть на выезде в пяти из шести последних матчей

«Удинезе» не может выиграть у «Болоньи» пять матчей подряд

Две последних игры между клубами завершились результативными ничьими

Прогноз

Две команды из середины таблицы попытаются выяснить, кто же из них сильнее. Ожидаем упорную борьбу на поле и рекомендуем сделать ставку на 1Х + ТМ 3.5 по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.