«Удинезе» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (02.05.2021)

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вчера, 21:18

В 34-м туре Серии А «Удинезе» сыграет домашний матч против «Ювентуса». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.48 на победу «Ювентуса», что делает его явным фаворитом поединка. В случае победы «Удинезе» зайдет коэффициент 6.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.58.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.63. Низовой исход матча можно взять по коэффициенту 2.24. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Удинезе» не может выиграть уже несколько домашних матчей, это является определенно проблемой. Команда находится в безопасности от зоны вылета, поэтому у тренерского штаба есть время наладить игру коллектива и разобраться в неудачах. В прошлом туре команда уверенно обыграла «Беневенто» (4:2), а немного ранее уступила на своем поле «Кальяри» (0:1).

«Ювентус» выступает крайне нестабильно в этом сезоне, особенно на выезде, о чем свидетельствуют результаты коллектива: всего 4 победы во всех выездных матчах 2021 года. Команда будет стараться брать максимум очков, чтобы занять место в первой четверке чемпионата и обеспечить участие в Лиге чемпионов. Последними матчами клуба из Турина стали ничьи с «Фиорентиной» (1:1) и победа на своем поле над «Пармой» (3:1).

Информация для ставок

• «Удинезе» проиграл три последних домашних матча со счетом 0:1, а «Ювентус» не мог выиграть 4 из 5 последних выездных матчей в чемпионате

• В последних 7 домашних матчах «Удинезе» в Серии А был зафиксирован итог «обе забьют — нет»

• «Ювентус» пропускает десять матчей подряд во всех турнирах

• «Ювентус» выиграл восемь из десяти последних матчей с «Удинезе»

Прогноз

Обе команды имеют проблемы с игрой в чемпионате, поэтому борьба за очки обещает быть сложной. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет. Оба коллектива регулярно пропускают в последних поединках.