Уэльс – Беларусь. Прогноз на матч квалификации на чемпионат мира 2022 года (13.11.2021)

В очередном туре группы Е квалификации на Чемпионат Мира, в гости к Уэльсу приедет Беларусь, которая попытается навязать борьбу хозяевам. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.
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5 : 1
завершен
13 ноября 2021, 22:45
суббота
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Уэльса линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.23. Ничейный результат идёт по коэффициенту 6.2, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 13.
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.72. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.12. Ставка на «обе забьют» составляет 2.5.
Форма команд
Сборная Уэльса занимает текущее третье место с 11 очками в своей группе, она уступает Чехии лишь по дополнительным показателям. Тем не менее команда сыграла на одну игру меньше, что делает её фаворитом в борьбе за вторую позицию. Уэльс имеет примерно равную статистику забитых и пропущенных мячей (8:7), поэтому коллективу необходимо превосходить своих соперников по очкам, чтобы оказаться выше. Последние две встречи сборной закончились победой над Эстонией (1:0) и ничейным результатом с Чехией (2:2).
Беларусь провалила квалификацию на чемпионат мира и после семи стартовых туров набрала всего три очка. Коллектив достаточно много пропускает (19 голов) и находится на последнем месте в группе, поэтому просто доигрывает турнир. В прошлой игре команда проиграла на своем поле Чехии (0:2), а ранее с тем же счетом проиграла Эстонии (0:2).
Информация для ставок
- Беларусь проиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Уэльс уступил только в одной встрече из последних десяти домашних
- Четыре из шести последних матчей между сборными закончились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних матчей Беларуси завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Уэльс является абсолютным фаворитом этого поединка, сомнений в победе хозяев нет практически ни у кого. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу сборной Уэльса с форой (-1.5) по коэффициенту 1.71.