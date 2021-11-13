Уэльс – Беларусь. Прогноз на матч квалификации на чемпионат мира 2022 года (13.11.2021)

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13 ноября 2021, 12:44

В очередном туре группы Е квалификации на Чемпионат Мира, в гости к Уэльсу приедет Беларусь, которая попытается навязать борьбу хозяевам. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Уэльса линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.23. Ничейный результат идёт по коэффициенту 6.2, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 13.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.72. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.12. Ставка на «обе забьют» составляет 2.5.

Форма команд

Сборная Уэльса занимает текущее третье место с 11 очками в своей группе, она уступает Чехии лишь по дополнительным показателям. Тем не менее команда сыграла на одну игру меньше, что делает её фаворитом в борьбе за вторую позицию. Уэльс имеет примерно равную статистику забитых и пропущенных мячей (8:7), поэтому коллективу необходимо превосходить своих соперников по очкам, чтобы оказаться выше. Последние две встречи сборной закончились победой над Эстонией (1:0) и ничейным результатом с Чехией (2:2).

Беларусь провалила квалификацию на чемпионат мира и после семи стартовых туров набрала всего три очка. Коллектив достаточно много пропускает (19 голов) и находится на последнем месте в группе, поэтому просто доигрывает турнир. В прошлой игре команда проиграла на своем поле Чехии (0:2), а ранее с тем же счетом проиграла Эстонии (0:2).

Информация для ставок

Беларусь проиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Уэльс уступил только в одной встрече из последних десяти домашних

Четыре из шести последних матчей между сборными закончились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей Беларуси завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Уэльс является абсолютным фаворитом этого поединка, сомнений в победе хозяев нет практически ни у кого. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу сборной Уэльса с форой (-1.5) по коэффициенту 1.71.