«Уэска» — «Барселона». Прогноз на матч Ла Лиги (03.01.2021)

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03 января 2021, 00:01

3 января «Уэска» попробует справиться с «Барселоной», которая не всегда выступает стабильно. Есть ли предпосылки к триумфу хозяев?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет «Уэска» является андердогом матча с «Барселоной». Триумф хозяев можно сыграть за 6,55, ничья доступна на отметке 4,75, а победу гостей можно взять за 1,48. Тотал в этой игре установлен на значении 3,5 гола. Больше можно взять на значении 2,36, а меньше доступен за 1,66.

Форма команд

«Уэска» является худшей командой в Ла Лиге. Она имеет в своем активе двенадцать набранных очков. Отрыв от спасительной зоны составляет три очка. В последних трех турах команда не выигрывает – два поражения и одна ничья. В прошлом туре клуб уступил «Сельте» (1:2).

«Барселона» в пяти последних встречах не знает горечи поражений – три победы и две ничьи. Однако вызывают вопросы две последние ничьи «сине-гранатовых» на домашней арене в противостоянии с «Валенсией» (2:2) и «Эйбаром» (1:1). На текущий момент подопечные Рональда Кумана идут на шестом месте с отставанием от первого места в десять очков, а также имея еще на одну игру больше, чем у соперника. Объективно пока сложно представить, как команда может ввязаться в борьбу за чемпионство.

Информация для ставок

· «Уэска» проиграла два из 10 последних домашних матчей

· «Барселона» выиграла шесть из 10 последних выездных поединков

· «Уэска» не выигрывает три тура кряду

· «Барселона» не проигрывает в пяти последних матчах

Прогноз

По нашему мнению, у «Барселоны» есть неплохие шансы, чтобы набрать три очка. Крайне важно команде попробовать оказать достойное сопротивление «Уэске», которая очень неплохо действует на домашней арене. За счет скорости и техники «сине-гранатовые» сумеют одержать победу. Играем их победу за 1,48.