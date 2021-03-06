«Уэска» — «Сельта»: прогноз на матч Примеры (07.03.2021)

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06 марта 2021, 15:52

«Уэска» сыграет против «Сельты» в рамках 26-го тура испанской Примеры.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что фаворитом матча является «Сельта», на победу команды можно поставить с коэффициентом 2.35. Букмекеры оценили ничейный исход в этом матче в 3.25, а победу «Уэски» в 3.15.

Форма команд

«Уэска» — главный неудачник сезона в Примере. Клуб расположился на 20-й строчке в турнирной таблице и набрал всего 20 пунктов. Команда выиграла всего три поединка, 11 раз играла вничью и столько же матчей проиграла. У клуба 22 забитых мяча и 36 пропущенных. В последних матчах «Уэска» так же ужасна, как и на протяжении всего сезона. Сложно представить, что этот клуб способен обыграть крепкую «Сельту».

«Сельта» проводит слабый по своим меркам сезон. Клуб находится на 12-й строчке в Примере и имеет в активе 30 пунктов. В нынешнем сезоне у команды всего семь побед, девять ничьих и столько же поражений. Команда забила 30 голов и пропустила 37 мячей. В последних матчах «Сельта» демонстрирует слабую игру, но на поединок против «Уэски» она может собраться, ведь перед ней будет аутсайдер сезона в Примере.

Информация для ставок

● «Сельта» не может победить в четырех матчах из последних пяти

● «Уэска» выиграла два матча из последних пяти

● «Сельта» выиграла лишь один гостевой поединок в Примере

Прогноз

Актуальная ставка на грядущий поединок — тотал забитых мячей больше 2.5 с коэффициентом 2.25. Также можно поставить на то, что в поединке будет ничья или победа «Сельты» с коэффициентом 1.35.

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