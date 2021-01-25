«Уикомб» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Кубка Англии (25.01.2021)

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25 января 2021, 13:30

25 января «Уикомб» принимает «Тоттенхэм» в матче Кубка Англии. Букмекеры БК Фонбет сделали свой прогноз на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет считают фаворитом этого противостояния лондонский «Тоттенхэм», на его победу можно поставить с коэффициентом 1.25. Ничейный исход оценивают в 6.30. Букмекеры считают, что это будет игра в одни ворота, уровень команд настолько разный, что «Тоттенхэм» может переиграть своих соперников даже не основным составом.

Форма команд

«Тоттенхэм» находится на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ и имеет в активе 33 пункта. У команды Жозе Моуриньо есть все шансы не только на то, чтобы занять еврокубковое место, но и стать чемпионом и вице-чемпионом. Разрыв между пятым и первым местом не такой уж и большой. Свой последний поединок клуб португальского тренера выиграл со счетом 3:1 у «Шеффилда».

«Уикомб» — это команда из Чемпионшипа. Клуб занимает последнюю строчку в чемпионате с 15 баллами в активе. Перспективы у команды не самые хорошие, даже в случае победы над ближайшим соперником в чемпионате «Уикомб» не выберется с последнего места. Кубок и матч с «Тоттенхэмом» — единственный шанс заявить о себе в нынешнем сезоне. Свой последний матч команда выиграла со счетом 4:1.

Информация для ставок

«Уикомб» победил лишь дважды в последних пяти встречах

«Уикомб» забил всего 16 мячей — один из худших результатов в нынешнем сезоне

У «Тоттенхэма» четыре победы и одна ничья в последних пяти матчах

Прогноз

Букмекеры БК Фонбет считают, что в этом матче можно сделать ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.78. Также можно поставить на то, что в обоих таймах забьет только «Тоттенхэм» с коэффициентом 1.85. Лондонцы играют в хороший футбол с обилием забитых мячей.

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