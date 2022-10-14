«Шахтер» — «Динамо». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (16.10.2022)

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вчера, 14:18

Ставки букмекеров

Букмекеры оказались в замешательстве при выборе явного фаворита встречи, и выставили близкие по значению коэффициенты. Загрузить на победу «Шахтера» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2, в тоже время поверить в «Динамо» предлагают по коэффициенту 3.15, а загрузить на ничью можно по коэффициенту 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

Донецкий «Шахтер» во вторник провел феноменальный поединок против мадридского «Реала», но выигрывая по ходу встречи на последних секундах не смог удержать необходимый результат и завершил сражение вничью (1:1). Заветный балл помог команде закрепиться на третьем месте в таблице. В УПЛ команда идет на втором месте, а в последнем туре спокойно разобралась с «Металлистом» (6:1).

«Динамо» также приняло участие в еврокубковых баталиях, но в отличие от соперника не смогло зацепиться за очки в Лиге Европы. Французский «Ренн» создал киевлянам слишком много проблем и в итоге нанес поражение с минимальным счетом (0:1). В украинском чемпионате клуб после пяти матчей идет на восьмом месте, имея в копилке всего девять очков.

Информация для ставок

«Шахтер» добыл лишь одну победу в последних пяти поединках

У «Динамо» восемь поражений в последних 11 играх

Четыре минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют – нет»

Четыре из шести последних матчей «Динамо» и три из шести «Шахтера» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет серьезная борьба между двумя непримиримыми соперниками. Ни одна из команд не захочет отдавать очки в этом матче, поэтому трудно сказать, кто окажется победителем. Предлагаем рискнуть и поставить на ничью по коэффициенту 3.6 в БК Лига Ставок.