«Унион» — «Герта». Прогноз на Бундеслиги (04.04.2021)

1617484880

сегодня, 00:21

В 27-м туре чемпионата Германии нас ждет довольно интересная вывеска. «Герта» приедет в гости к «Униону» и попытается выйти победителем из этого поединка. Мы предлагаем вашему вниманию обзор ставок и прогнозы на данную встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 3.05, победа «Униона» идёт по коэффициенту 2.5.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.11 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по коэффициенту 1.78).

Форма команд

«Герта» за счет нескольких побед в последних турах смогла покинуть зону вылета, однако этого не хватит, чтобы точно сохранить свое место в Бундеслиге. Команда должна набирать очки и в дальнейшем, ведь до конца чемпионата еще несколько туров. В последней игре «Герта» выиграла у «Байера» (3:0), а немного ранее уступила «Боруссии» Д (0:2).

«Унион» продолжает удерживать седьмую позицию и радовать своих болельщиков. Коллектив все еще сохраняет шансы отобраться в Лигу Европы, поэтому лишняя мотивация игрокам не понадобится. В последних двух играх «Унион» проиграл на выезде «Айнтрахту» Ф (2:5) и обыграл «Кельн» на своем поле (2:1).

Информация для ставок

«Герта» проиграла семь матчей из десяти последних в Бундеслиге

«Унион» выиграл только два матча из последних десяти

Пять из шести последних встреч между командами заканчивались тоталом больше 2.5 мячей

«Герта» выиграла два последних поединка у «Униона»

Прогноз

Команды преследуют разные цели, но обоим коллективам необходимы очки. Предполагаем, что немного успешнее в этом матче будут хозяева поля. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Униона» можно по коэффициенту 2.5.