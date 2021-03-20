«Уотфорд» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.03.2021)

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вчера, 09:20

«Уотфорд» сыграет против «Бирмингема» в рамках 38-го тура Чемпионшипа 20 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

«Уотфорд» — фаворит этого матча. На победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.55. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход за 3.95 и на победу «Бирмингема» за 6.50.

Форма команд

«Уотфорд» идет на второй строчке в турнирной таблице. В последних матчах «шершни» очень хороши, клуб набрал хороший ход и может продолжить победную серию после поединка с «Бирмингемом». У этой команды все еще есть шансы выйти в АПЛ без плей-офф, завершив чемпионат на второй строчке.

«Бирмингем» расположился на 21-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах команда не очень хороша, клуб часто теряет очки и становится все ближе к зоне вылета.

Информация для ставок

«Бирмингем» выиграл два матча из последних пяти

«Уотфорд» победил в четырех матчах подряд

У «Уотфорда» всего три пропущенных в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — ничейный исход или победа «Бирмингема» за 2.45. Также можно сделать ставку на тотал голов больше 2,5 по коэффициенту 2.15.

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