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«Уотфорд» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.03.2021)

вчера, 09:20

«Уотфорд» сыграет против «Бирмингема» в рамках 38-го тура Чемпионшипа 20 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.643.786.37
Лига Ставок 1.71 3.40 5.40
Мелбет 1.72 3.64 5.30
Pin-Up.ru 2.45 3.05 3.00
BetBoom 1.67 3.50 5.50

Ставки букмекеров

«Уотфорд» — фаворит этого матча. На победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.55. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход за 3.95 и на победу «Бирмингема» за 6.50.

Форма команд

«Уотфорд» идет на второй строчке в турнирной таблице. В последних матчах «шершни» очень хороши, клуб набрал хороший ход и может продолжить победную серию после поединка с «Бирмингемом». У этой команды все еще есть шансы выйти в АПЛ без плей-офф, завершив чемпионат на второй строчке.

«Бирмингем» расположился на 21-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах команда не очень хороша, клуб часто теряет очки и становится все ближе к зоне вылета.

Информация для ставок

  • «Бирмингем» выиграл два матча из последних пяти
  • «Уотфорд» победил в четырех матчах подряд
  • У «Уотфорда» всего три пропущенных в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — ничейный исход или победа «Бирмингема» за 2.45. Также можно сделать ставку на тотал голов больше 2,5 по коэффициенту 2.15.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Суонси Сити» — «Кардифф».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.65 1.69 2.25
Лига Ставок 1.99 1.76 1.55 2.36
Мелбет 1.64 2.40
Pin-Up.ru 2.00 1.74 1.55 2.32 1.26 3.55
BetBoom 1.97 1.77 1.53 2.37 1.25 3.60
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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 09:27
Хозяева не проиграют...
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:23
Хозяева победят
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