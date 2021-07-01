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Уругвай — Колумбия. Прогноз на четвертьфинальный матч Кубка Америки (04.07.2021)

вчера, 04:29

Сборная Уругвая встретится с Колумбией в рамках четвертьфинала Кубка Америки. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Кубок Америки 2021
Уругвай
Колумбия
- : -
04 июля 2021, 01:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.482.993.46
Лига Ставок 2.38 3.00 3.45
Мелбет 2.47 3.02 3.50
1XBET 2.47 3.02 3.50

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает сборную Уругвая фаворитом этого матча. Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 2.4. Ничейный исход оценивается в 2.95. Победа Колумбии представлена коэффициентом 3.4.

Форма команд

Сборная Уругвая неплохо стартовала на групповом этапе Кубка Америки. Команда проиграла Аргентине (0:1), сыграла вничью с Чили (1:1), но победила Боливию (2:0) и Парагвай (1:0). Для Оскара Табареса этот турнир может стать последним в должности главного тренера национальной команды, если уругвайцы уступят Колумбии путёвку в полуфинал.

Колумбия не впечатляет на этом Кубке Америки. Команда выиграла у Эквадора (1:0), сыграла вничью с Венесуэлой (0:0), а также уступила Перу и Бразилии с одинаковым счетом 1:2. Сборная Колумбии не может похвастаться звёздными игроками в составе. Лучшего бомбардира ЧМ-2014 Хамеса Родригеса не взяли на турнир из-за плохой физической подготовки.

Информация для ставок

  • Колумбия не может победить в трех матчах кряду
  • Уругвай не проигрывает три матча подряд
  • Колумбия пропустила шесть мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что дальше пройдет Уругвай, по коэффициенту 1.7. Еще одна актуальная ставка — тотал забитых мячей меньше двух по коэффициенту 1.78.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.05 на то, что только одна команда забьёт в матче «Дерри Сити» — «Уотерфорд Юнайтед».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.85 2.04 1.49 2.76
Лига Ставок 1.81 1.97 1.46 2.65
Мелбет 1.51 2.74
1XBET 1.51 2.74
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shlomo
shlomo
вчера в 07:29
Уругвай не проиграет
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