Уругвай — Колумбия. Прогноз на четвертьфинальный матч Кубка Америки (04.07.2021)

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вчера, 04:29

Сборная Уругвая встретится с Колумбией в рамках четвертьфинала Кубка Америки. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает сборную Уругвая фаворитом этого матча. Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 2.4. Ничейный исход оценивается в 2.95. Победа Колумбии представлена коэффициентом 3.4.

Форма команд

Сборная Уругвая неплохо стартовала на групповом этапе Кубка Америки. Команда проиграла Аргентине (0:1), сыграла вничью с Чили (1:1), но победила Боливию (2:0) и Парагвай (1:0). Для Оскара Табареса этот турнир может стать последним в должности главного тренера национальной команды, если уругвайцы уступят Колумбии путёвку в полуфинал.

Колумбия не впечатляет на этом Кубке Америки. Команда выиграла у Эквадора (1:0), сыграла вничью с Венесуэлой (0:0), а также уступила Перу и Бразилии с одинаковым счетом 1:2. Сборная Колумбии не может похвастаться звёздными игроками в составе. Лучшего бомбардира ЧМ -2014 Хамеса Родригеса не взяли на турнир из-за плохой физической подготовки.

Информация для ставок

Колумбия не может победить в трех матчах кряду

Уругвай не проигрывает три матча подряд

Колумбия пропустила шесть мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что дальше пройдет Уругвай, по коэффициенту 1.7. Еще одна актуальная ставка — тотал забитых мячей меньше двух по коэффициенту 1.78.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.05 на то, что только одна команда забьёт в матче «Дерри Сити» — «Уотерфорд Юнайтед».