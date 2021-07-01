Уругвай — Колумбия. Прогноз на четвертьфинальный матч Кубка Америки (04.07.2021)

Сборная Уругвая встретится с Колумбией в рамках четвертьфинала Кубка Америки. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.
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04 июля 2021, 01:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Фонбет считает сборную Уругвая фаворитом этого матча. Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 2.4. Ничейный исход оценивается в 2.95. Победа Колумбии представлена коэффициентом 3.4.
Форма команд
Сборная Уругвая неплохо стартовала на групповом этапе Кубка Америки. Команда проиграла Аргентине (0:1), сыграла вничью с Чили (1:1), но победила Боливию (2:0) и Парагвай (1:0). Для Оскара Табареса этот турнир может стать последним в должности главного тренера национальной команды, если уругвайцы уступят Колумбии путёвку в полуфинал.
Колумбия не впечатляет на этом Кубке Америки. Команда выиграла у Эквадора (1:0), сыграла вничью с Венесуэлой (0:0), а также уступила Перу и Бразилии с одинаковым счетом 1:2. Сборная Колумбии не может похвастаться звёздными игроками в составе. Лучшего бомбардира ЧМ-2014 Хамеса Родригеса не взяли на турнир из-за плохой физической подготовки.
Информация для ставок
- Колумбия не может победить в трех матчах кряду
- Уругвай не проигрывает три матча подряд
- Колумбия пропустила шесть мячей в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на то, что дальше пройдет Уругвай, по коэффициенту 1.7. Еще одна актуальная ставка — тотал забитых мячей меньше двух по коэффициенту 1.78.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.05 на то, что только одна команда забьёт в матче «Дерри Сити» — «Уотерфорд Юнайтед».