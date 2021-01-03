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«Валенсия» — «Кадис». Прогноз на матч Ла Лиги (04.01.2021)

03 января 2021, 23:48

4 января «Валенсия» принимает «Кадис». Увидим ли мы столь важную победу «Валенсии» или гости сумеют продлить серию без побед для хозяев?

Испания. Примера 2020/2021
Валенсия
Кадис
1 : 1
завершен
04 января 2021, 23:00
понедельник
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.063.513.97
Fonbet Live! 6.90 1.19 16.00
Мелбет 1.85 3.48 4.90
Лига ставок 1.94 3.50 4.60

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет уже представлены котировки на этот матч. Победа «Валенсии» доступна за 2,09, ничья представлена котировкой 3,45, а сыграть триумф «Кадиса» можно за 3,70.

Тотал в этом поединке установлен на значении 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 2,40, а меньше доступен за 1,64.

Форма команд

«Валенсия», если не брать во внимание матч Кубка Испании, не может победить уже на протяжении семи игр. С такими результатами очень сложно будет команде избежать борьбы за выживание. На текущий момент «летучие мыши» идут на 18-м месте с отставанием от 17-й позиции в один зачетный пункт. В прошлом туре «Валенсия» проиграла «Гранаде» (1:2).

«Кадис» не знает радости побед на протяжении трех игр – поражения от «Хетафе» (0:2), «Бетиса» (0:1) и ничья с «Вальядолидом» (0:0). Уже в трех встречах команда не может забить. После этой серии неудач клуб продолжает свое падение в турнирной таблице на десятую позицию.

Информация для ставок

· «Валенсия» выиграла четыре из 10 последних домашних матчей

· «Кадис» проиграл три из 5 последних гостевых поединков

· В последнем очном противостоянии команд «Валенсия» добыла победу (4:0)

Прогноз

Мы считаем, что хозяева в этом матче являются фаворитами. Крайне важно стабильно отыграть в обороне и этого будет достаточно, чтобы иметь неплохие шансы на то, чтобы прервать неудачную для себя серию и набрать три очка. «Кадис» испытывает огромные проблемы с реализацией шансов у ворот соперника. По нашему мнению, ставка на победу «Валенсии» с котировкой 2,09 является хорошим решением для заключения пари. Нужно хозяевам сохранить свою вариативность в атаке и несколько стабильнее отыграть при обороне собственных ворот. Этого будет достаточно, чтобы рассчитывать на набранные очки.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.063.513.97
Fonbet Live! 6.90 1.19 16.00
Мелбет 1.85 3.48 4.90
Лига ставок 1.94 3.50 4.60
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Все комментарии
Gahi
Gahi
04 января в 06:11
С прогнозом можно согласиться действительно Валенсии отступать уже некуда, команда находиться в зоне вылита с 15 очками на 18 месте.  В последней игре против Гранады команда начала хорошо сумела забить мяч Гамейро с подачи Черышева  послал мяч в ворота. Но, потом было много ошибок и нарушений, которые привели к двум удалением в команде.  В конечном итоге пропустили два мяча, второй в конце матча. Победа Валенсии в ближайшей игре сразу позволит приблизиться к  Кадису,  которая находится с 19 очками на 12 месте, так что всё в руках команды или скорее всего в ногах и головах игроков Валенсии чтобы не упустить свою победу. Удачи
STVA 1
STVA 1
04 января в 01:09
По идее Мыши должны брать три очка))
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