«Валенсия» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Примеры (27.11.2021)

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27 ноября 2021, 01:11

«Валенсия» примет «Райо Вальекано» в рамках 15-го тура Испанской Примеры. Поединок пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит этого противостояния — «Валенсия». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05, ничейный исход оценивается по 3.30, а победа гостей в 3.80.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.90.

Форма команд

«Валенсия» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 18 пунктов. В активе клуба четыре победы, шесть ничьих и четыре ничьих. «Лос-чес» забили 21 гол и пропустил 20 голов. В последних поединках «Валенсия» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад», а также поделила очки с «Атлетико» из Мадрида и выиграла у «Вильярреала».

«Райо Вальекано» расположился в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 23 пункта. Команда выиграла семь поединков, дважды играла вничью и проиграла в пяти матчах. Всего у «Райо» 22 забитых и 15 пропущенных мяча. В последних матчах «Вальекано» выиграл у «Мальорки», а также проиграл «Реалу» и сыграл вничью с «Сельтой».

Информация для ставок

«Райо Вальекано» выиграл два матча из последних пяти

«Валенсия» не проигрывает три поединка кряду

У «Райо» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Райо Вальекано“» по коэффициенту 1.77. В последних матчах «Райо» выглядит неплохо и вполне может побороться хотя бы за один балл. Гости могут и несколько мячей забить своим соперникам, что они уже неоднократно демонстрировали в этом сезоне