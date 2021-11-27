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«Валенсия» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Примеры (27.11.2021)

27 ноября 2021, 01:11

«Валенсия» примет «Райо Вальекано» в рамках 15-го тура Испанской Примеры. Поединок пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Испания. Примера 2021/2022
Валенсия
Райо Вальекано
1 : 1
завершен
27 ноября 2021, 18:15
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.033.524.06
Фонбет 2.00 3.40 3.90
Мелбет 1.97 3.37 4.40
1XBET 2.00 3.49 4.10
BetBoom 2.03 3.33 3.92

Ставки букмекеров

Фаворит этого противостояния — «Валенсия». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05, ничейный исход оценивается по 3.30, а победа гостей в 3.80.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.90.

Форма команд

«Валенсия» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 18 пунктов. В активе клуба четыре победы, шесть ничьих и четыре ничьих. «Лос-чес» забили 21 гол и пропустил 20 голов. В последних поединках «Валенсия» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад», а также поделила очки с «Атлетико» из Мадрида и выиграла у «Вильярреала».

«Райо Вальекано» расположился в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 23 пункта. Команда выиграла семь поединков, дважды играла вничью и проиграла в пяти матчах. Всего у «Райо» 22 забитых и 15 пропущенных мяча. В последних матчах «Вальекано» выиграл у «Мальорки», а также проиграл «Реалу» и сыграл вничью с «Сельтой».

Информация для ставок

  • «Райо Вальекано» выиграл два матча из последних пяти
  • «Валенсия» не проигрывает три поединка кряду
  • У «Райо» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Райо Вальекано“» по коэффициенту 1.77. В последних матчах «Райо» выглядит неплохо и вполне может побороться хотя бы за один балл. Гости могут и несколько мячей забить своим соперникам, что они уже неоднократно демонстрировали в этом сезоне

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.65 1.76 2.16
Мелбет 1.75 2.20
1XBET 1.14 6.83
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Gahi
Gahi
27 ноября в 03:25
Победа команды "Валенсии" или ничья. Удачи
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