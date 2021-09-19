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«Валенсия» — «Реал». Прогноз на матч Примеры (19.09.2021)

сегодня, 10:15

В очной встрече сыграют «Валенсия» и «Реал». Букмекеры Фонбет представили котировки на игру, которая состоится 19 сентября 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.854.021.94
Мелбет 3.94 4.00 1.95
1XBET 3.94 4.00 1.95

​Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Реал». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80, а на победу «Валенсии» по 3.65.

Форма команд

«Валенсия» получила нового тренера, который перебрался из «Хетафе». Новый тренер сразу же показал свой стиль. Команда отлично справляется в Примере, у нее десять баллов и три победы. Также «лос-чес» один раз сыграли вничью. В активе «лос-чес» девять забитых и два пропущенных мяча. Сейчас этот клуб находится на второй строчке в турнирной таблице, уступая мадридскому «Реалу».

«Реал» здорово стартовал с Карло Анчелотти. Команда набрала десять пунктов и лидирует в турнирной таблице. В активе «бланкос» — три победы и одна ничья. У команды 13 забитых и шесть пропущенных мячей. «Реал» хорош практически на каждом участке поля, в атаке есть невероятный Карим Бензема, в полузащите Камавинга и Феде Вальверде, в воротах Куртуа, но с защитой есть небольшие проблемы, отсюда и шесть пропущенных.

Информация для ставок

● «Реал» не проигрывает вот уже шесть игр кряду
● «Валенсия» не проигрывает четыре поединка кряду
● «Реал» забил 13 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Валенсии“» по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.74 1.71 2.25
Мелбет 2.12 1.84
1XBET 2.12 1.84
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