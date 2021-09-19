«Валенсия» — «Реал». Прогноз на матч Примеры (19.09.2021)

1632035729

сегодня, 10:15

В очной встрече сыграют «Валенсия» и «Реал». Букмекеры Фонбет представили котировки на игру, которая состоится 19 сентября 2021 года.

​Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Реал». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80, а на победу «Валенсии» по 3.65.

Форма команд

«Валенсия» получила нового тренера, который перебрался из «Хетафе». Новый тренер сразу же показал свой стиль. Команда отлично справляется в Примере, у нее десять баллов и три победы. Также «лос-чес» один раз сыграли вничью. В активе «лос-чес» девять забитых и два пропущенных мяча. Сейчас этот клуб находится на второй строчке в турнирной таблице, уступая мадридскому «Реалу».

«Реал» здорово стартовал с Карло Анчелотти. Команда набрала десять пунктов и лидирует в турнирной таблице. В активе «бланкос» — три победы и одна ничья. У команды 13 забитых и шесть пропущенных мячей. «Реал» хорош практически на каждом участке поля, в атаке есть невероятный Карим Бензема, в полузащите Камавинга и Феде Вальверде, в воротах Куртуа, но с защитой есть небольшие проблемы, отсюда и шесть пропущенных.



Информация для ставок

● «Реал» не проигрывает вот уже шесть игр кряду

● «Валенсия» не проигрывает четыре поединка кряду

● «Реал» забил 13 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Валенсии“» по коэффициенту 1.85.