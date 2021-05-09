«Валенсия» — «Вальядолид». Прогноз на матч Примеры (09.05.2021).

1620556150

вчера, 13:29

«Валенсия» сыграет против «Вальядолида» в рамках очередного тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 9 мая 2021 года. В нынешнем сезоне «лос-чес» ужасны, клуб находится на грани вылета в Сегунду. Команда уже успела сменить тренера, хотя до конца чемпионата осталось всего несколько матчей. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что фаворитом поединка является «Валенсия». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.20. Еще одна актуальная ставка — победа гостей по коэффициенту 4.00.

Форма команд

«Валенсия» проводит ужасный сезон. Клуб набрал всего 36 пунктов и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — восемь побед, 12 ничьих и 14 поражений. Команда забила 43 гола и пропустила 51 мяч. В последних поединках «лос-чес» находятся в бедственном положении, команда регулярно теряет очки и никак не может победить. До зоны вылета остается всего несколько баллов, если «летучие мыши» проиграют и здесь, Сегунда может оказаться реальностью.

«Вальядолид» всеми силами пытается выбрать из подвала турнирной таблицы. Клуб набрал 31 пункт и находится на 17-й строчке. В активе этого клуба пять побед, 16 ничьих и 13 поражений. Команда забила 32 мяча и пропустила 46 голов. В последних играх «Вальядолид» играет не лучшим образом, но набирает очки за счет ничейных исходов. У клуба есть неплохие шансы на то, чтобы остаться в Примере.

Информация для ставок

«Вальядолид» не побеждает восемь игр кряду

«Валенсия» не может выиграть в шести матчах кряду

«Вальядолид» забил девять мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на ничейный исход или победу «Вальядолида» по коэффициенту 1.77. Еще одна актуальная ставка — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.70.