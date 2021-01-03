«Венеция» — «Пиза». Прогноз на матч Серии В (04.01.2021)

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03 января 2021, 23:36

4 января состоится 17-й тур в Серии В, в котором сразятся «Венеция» и «Пиза». Чьи шансы на триумф выглядят предпочтительнее?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет букмекеры установили следующие котировки на этот матч. Победу «Венеции» можно взять за 2,04, ничья доступна на отметке 3,22, а триумф команды гостей доступен за 4,05. Тотал в этом противостоянии установлен на значении 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 2,10, а меньше — за 1,81.

Форма команд

«Венеция» не знает вкуса побед на протяжении четырех последних матчей – три ничьи и поражение. Эти результаты отбросили команду на восьмую позицию в Серии В. Отставание от лидера составляет семь набранных очков. Крайне важно команде стабилизировать свои результаты, иначе вернуться в борьбу за прямой выход в элитной чемпионат Италии не удастся.

«Пиза» находится на 12-й позиции в Серии В. Команда не проигрывает на протяжении шести игр – три победы и три ничьи. В двух прошлых турах зафиксированы мировые с «Кьево» (2:2) и «Козенцей» (1:1). Потенциально «Пиза» может ввязаться в борьбу за место в Топ-4, так как отставание от него составляет семь очков в случае победы в перенесенной встречи, но для этого однозначно нужно как можно дольше сохранить подобную статистику в своих результатах.

Информация для ставок

· «Венеция» выиграла пять из 10 последних домашних поединков

· «Пиза» победила в двух из трех последних выездных встречах

· «Венеция» не выигрывает на протяжении четырех матчей

Прогноз

По нашему мнению, в этой игре обе команды находятся примерно на одном уровне. «Пиза» в хорошей форме, а «Венеции» нужно прерывать неприятную для себя серию. Мы считаем, что хозяевам сделать это не удастся, а ставка на ничью с котировкой 3,22 в БК Мелбет выглядит наиболее перспективным решением в этой игре.