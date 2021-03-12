«Вердер» — «Бавария». Прогноз на матч чемпионата Германии (13.03.2021)

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вчера, 07:58

В 25-м туре Бундеслиги «Бавария» приедет в гости к одному из середняков нынешнего сезона «Вердеру». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.27. В случае победы «Вердера» зайдет коэффициент 9.9. Ничью можно выбрать за 6.7.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.91 за ТБ 3.5 и 1.95 за ТМ 3.5. Исход «обе забьют» котируется в 1.72.

Форма команд

«Бавария» вернула себе уверенность и забила 13 голов за последние три матча. Команда немного растеряла свое превосходство в Бундеслиге, но продолжает удерживать лидирующую позицию и начала вновь стабильно набирать очки. В прошлом туре «Бавария» в очень интересном поединке одержала волевую победу над «Боруссией» Д (4:2), а немного ранее разгромила «Кельн» (5:1).

«Вердер» занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги и чувствует себя в безопасности относительно зоны вылета. Команда несколько дней назад провела перенесенный поединок против «Арминии» на выезде и одержала в нем победу (2:0). До матча с «Арминией» «Вердер» сыграл вничью с «Кельном» (1:1) и обыграл «Айнтрахт» (2:1).

Информация для ставок

В пяти последних матчах «Баварии» во всех турнирах сыграла ставка «обе забьют»

«Бавария» выиграла пять выездных матчей из шести во всех турнирах

«Вердер» не проигрывает три матча подряд

«Бавария» выиграла 19 из 20 последних матчей против «Вердера»

Прогноз

Коллектив Ханса-Дитера Флика вновь обрел уверенность в своих силах и много забивает. Команда не может терять очки, ведь отрыв от «РБ Лейпциг» составляет всего два балла. Сделать ставку на победу гостей в первом тайме можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.68.