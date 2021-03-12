«Вердер» — «Бавария». Прогноз на матч чемпионата Германии (13.03.2021)

В 25-м туре Бундеслиги «Бавария» приедет в гости к одному из середняков нынешнего сезона «Вердеру». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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0 : 3
79’
сегодня, 17:30
Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.27. В случае победы «Вердера» зайдет коэффициент 9.9. Ничью можно выбрать за 6.7.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.91 за ТБ 3.5 и 1.95 за ТМ 3.5. Исход «обе забьют» котируется в 1.72.
Форма команд
«Бавария» вернула себе уверенность и забила 13 голов за последние три матча. Команда немного растеряла свое превосходство в Бундеслиге, но продолжает удерживать лидирующую позицию и начала вновь стабильно набирать очки. В прошлом туре «Бавария» в очень интересном поединке одержала волевую победу над «Боруссией» Д (4:2), а немного ранее разгромила «Кельн» (5:1).
«Вердер» занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги и чувствует себя в безопасности относительно зоны вылета. Команда несколько дней назад провела перенесенный поединок против «Арминии» на выезде и одержала в нем победу (2:0). До матча с «Арминией» «Вердер» сыграл вничью с «Кельном» (1:1) и обыграл «Айнтрахт» (2:1).
Информация для ставок
- В пяти последних матчах «Баварии» во всех турнирах сыграла ставка «обе забьют»
- «Бавария» выиграла пять выездных матчей из шести во всех турнирах
- «Вердер» не проигрывает три матча подряд
- «Бавария» выиграла 19 из 20 последних матчей против «Вердера»
Прогноз
Коллектив Ханса-Дитера Флика вновь обрел уверенность в своих силах и много забивает. Команда не может терять очки, ведь отрыв от «РБ Лейпциг» составляет всего два балла. Сделать ставку на победу гостей в первом тайме можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.68.