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«Верес» — «Львов». Прогноз на матч УПЛ (13.09.2021)

13 сентября 2021, 09:52

В чемпионате Украины проходит седьмой тур, в заключительном матче мы будем иметь возможность увидеть игру «Вереса» против «Львова».

Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Верес
Львов
1 : 0
завершен
13 сентября 2021, 19:30
понедельник
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Победа ровенского «Вереса» оценивается по коэффициенту 2.1, в случае победы «Львова» зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.44.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.84. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по 2.0. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Верес» в последних двух турах порадовал своих болельщиков и руководство. Команда смогла добыть две сухие победы, обыграв дома закарпатский «Минай» (1:0), а затем на выезде черниговскую «Десну» (4:0). Коллектив почувствовал вкус побед.

«Львов» после серии без побед вынужден был сменить главного тренера. Новым коучем львовского клуба стал белорусский специалист Олег Дулуб, перед которым теперь стоит задача вытащить команду из зоны вылета. В крайних турах коллектив выглядел неубедительно, проиграл дома «Ингульцу (1:2), а также на выезде „Руху“ (0:1).

Информация для ставок

• „Верес“ не проигрывает три матча кряду (две победы и ничья)
• Серия без побед „Львова“ насчитывает семь поединков
• Три из четырех последних встреч „Львова“ завершились результатом „обе забьют“

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на „обе забьют“ в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.73.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.49 1.86 1.98 1.53 2.55
Мелбет 1.60 2.33
1XBET 1.04 11.40
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Все комментарии
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9cnzpuhdwhdn
13 сентября в 12:28
Футбольный клуб «Верес» (Ровно) одержит победу.
m2zn3kdyuxx8
m2zn3kdyuxx8
13 сентября в 11:27
Футбольный клуб «Верес» (Ровно) выиграет матч.
shlomo
shlomo
13 сентября в 11:00
Гости не проиграют
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