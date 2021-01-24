ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Верона» — «Наполи»: прогноз на матч Серии А (24.01.2021)

24 января 2021, 09:37

19-й тур Серии А подарит нам интересную встречу, где «Верона» принимает дома «Наполи».

Италия. Серия А 2020/2021
Верона
Наполи
3 : 1
завершен
24 января 2021, 17:00
воскресенье
Смотреть трансляцию
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.353.991.70
Fonbet Live! 1.05 16.00 41.00
Мелбет 4.38 3.67 1.89

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Неаполя, предлагается коэффициент на его победу – 1.7. Поверить в успех хозяев можно за 5.2. Ничейный результат котируется цифрой 3.95.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.85. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.02.

Форма команд

В прошлом туре «Наполи» не оставил ни единого шанса «Фиорентине» (6:0), чем заявил свои претензии на самые высокие места в турнирной таблице. Предыдущий матч, который состоялся 10 января с «Удинезе», они выиграли (2:1), на данный момент занимают третью строчку.

«Верона» в этом сезоне считается крепким середняком, который может создать проблемы любой команде. Результаты команды постоянно меняются. В прошлом туре они потерпели поражение от «Болоньи» (0:1), а за тур до этого оказались сильнее «Кротоне» (2:1). Можно предположить, что одному из лидеров Серии А точно не будет легко в этом поединке.

Информация для ставок

• «Наполи» не уходит без забитого гола уже 6 матчей подряд в чемпионате
• В последних 11 матчах «Вероны» в Серии А не было забито более 3 мячей
• «Наполи» побеждает «Верону» в личных встречах уже 7 матчей подряд
• В выездных матчах «Наполи» выиграл всего 3 из последних 6 матчей

Прогноз

На данный момент «Наполи» находится в хорошей физической форме и приподнятом настроении. С большой вероятностью подопечные Дженнаро Гаттузо смогут одержать победу над «Вероной», если судить по статистике их личных встреч.

Поставить на победу «Наполи» в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.353.991.70
Fonbet Live! 1.05 16.00 41.00
Мелбет 4.38 3.67 1.89
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
24 января в 10:08
Наполи точно не проиграет...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100