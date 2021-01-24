«Верона» — «Наполи»: прогноз на матч Серии А (24.01.2021)

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24 января 2021, 09:37

19-й тур Серии А подарит нам интересную встречу, где «Верона» принимает дома «Наполи».

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Неаполя, предлагается коэффициент на его победу – 1.7. Поверить в успех хозяев можно за 5.2. Ничейный результат котируется цифрой 3.95.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.85. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.02.

Форма команд

В прошлом туре «Наполи» не оставил ни единого шанса «Фиорентине» (6:0), чем заявил свои претензии на самые высокие места в турнирной таблице. Предыдущий матч, который состоялся 10 января с «Удинезе», они выиграли (2:1), на данный момент занимают третью строчку.

«Верона» в этом сезоне считается крепким середняком, который может создать проблемы любой команде. Результаты команды постоянно меняются. В прошлом туре они потерпели поражение от «Болоньи» (0:1), а за тур до этого оказались сильнее «Кротоне» (2:1). Можно предположить, что одному из лидеров Серии А точно не будет легко в этом поединке.

Информация для ставок

• «Наполи» не уходит без забитого гола уже 6 матчей подряд в чемпионате

• В последних 11 матчах «Вероны» в Серии А не было забито более 3 мячей

• «Наполи» побеждает «Верону» в личных встречах уже 7 матчей подряд

• В выездных матчах «Наполи» выиграл всего 3 из последних 6 матчей

Прогноз

На данный момент «Наполи» находится в хорошей физической форме и приподнятом настроении. С большой вероятностью подопечные Дженнаро Гаттузо смогут одержать победу над «Вероной», если судить по статистике их личных встреч.

Поставить на победу «Наполи» в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 1.7.