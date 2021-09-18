«Верона» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (19.09.2021)

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сегодня, 17:47

Четвертый тур чемпионата Италии в самом разгаре и в очередном матче мы увидим противостояние «Вероны» и «Ромы». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом поединка букмекеры выделяют гостей. «Рома» на ходу и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы хозяев зайдет коэффициент 4.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.

Тотал больше 2.5 мячей можно взять по коэффициенту 1.7. На тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают коэффициент 2.15. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Верона» очень неудачно начала сезон, проиграв в трех первых турах итальянского чемпионата. Команда ненадежна в обороне и это сказывается на общем результате. Семь пропущенных голов и поражения от «Сассуоло» (2:3), «Интера» (1:3) и «Болоньи» (0:1) не добавляют коллективу хорошего настроения в преддверии игры с не менее грозным римским клубом.

«Рома» продолжает радовать своих болельщиков, оформляя победу за победой, при этом забивая много мячей. Коллектив Жозе Моуриньо уверен в себе и пока не видел преград ни в Серии А, ни в еврокубках. В минувшем туре «волки» обыграли дома «Сассуоло» (2:1), а несколькими днями ранее разгромили в Лиге конференций ЦСКА из Софии (5:1).

Информация для ставок

«Верона» проиграла четыре из пяти последних поединков

Победная серия «Ромы» насчитывает семь матчей

В девяти последних играх «Ромы» и в трех из четырех последних матчах «Вероны» был зафиксирован результат ТБ 2.5

2.5 Прошлая очная встреча завершилась поражением «Вероны» (1:3)

Прогноз

«Рома» сильнее во всех компонентах и нет сомнений, что коллектив без проблем добудет необходимый результат и очередные три очка. Сделать ставку на победу «Ромы» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.8.